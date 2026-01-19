Nickelodeon前童星Kianna Underwood車禍身亡　生前無家可歸

前尼克兒童頻道（Nickelodeon）童星基安娜‧安德伍德（Kianna Underwood）於布魯克林街頭遭遇嚴重車禍身亡，肇事車輛逃逸。紐約警方表示，這位曾參與兒童喜劇節目演出的33歲女星，在布朗斯維爾社區過馬路時遭連續撞擊，當場不治。



紐約警察局調查指出，安德伍德在事發當天先被一輛黑色休旅車撞倒在路面，遭到拖行，隨後又遭一輛黑灰色轎車輾過。警方在聲明中強調：「兩車司機均未停留在現場。」目前肇事者仍在逃，由紐約警察局公路分局的碰撞調查小組持續追查中。

前尼克兒童頻道童星基安娜‧安德伍德（Kianna Underwood）於布魯克林街頭遭遇嚴重車禍身亡，肇事車輛逃逸。（YouTube@Optimal Entertainment）

美國昔日童星車禍身亡 現場畫面曝光：

警方透露：

安德伍德生前處於無家可歸狀態。

更多基安娜‧安德伍德（Kianna Underwood）照片：

這位曾經活躍於演藝圈的童星，如今卻在街頭遇害，令人唏噓。事件發生在布朗斯維爾社區，該區位於布魯克林區，為紐約市五大行政區之一。

基安娜‧安德伍德的演藝生涯曾相當亮眼。她參與演出尼克兒童頻道的兒童喜劇節目《全員加油》（All That），這是一檔培養出多位明星的綜藝節目，她後來更加入《週六夜現場》的班底。

除此之外，安德伍德還在動畫節目《小比爾》（Little Bill）中為角色格洛弗（Fuchsia Glover）配音；1999年時也曾演出喜劇電影《24小時女子》（The 24 Hour Woman）。目前警方尚未逮捕任何嫌疑人，調查仍在進行中。

