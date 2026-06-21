田曦薇憑《逐玉》奪下全球OTT人氣獎　綠色仙女裙造型甜美又性感

「陸劇女神」田曦薇20日出席在韓國釜山舉辦的全球OTT大獎。



田曦薇身穿Saiid Kobeisy綠色仙女裙走紅毯，除了飛吻送不停，她俏皮向粉絲舉手敬禮，加上甜美的單眼wink表情，掀起許多尖叫聲，接著她又穿Zuhair Murad高訂削肩禮服領人氣獎，放送臉頰愛心。

田曦薇出席在韓國釜山舉辦的全球OTT大獎。（微博圖片）

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田曦薇「人氣獎」到手 三聲道致詞

田曦薇此次以《逐玉》在全球OTT大獎獲得人氣獎，展現其國際影響力。

現場，她首先以流利英文表示：「大家好，我的名字是田曦薇，我來自中國，我是個女演員，很開心能來這裡。」現場氣氛因她的語言表達而更加熱絡。

隨後，田曦薇以中文發表得獎感言，向支持《逐玉》及角色「樊長玉」的朋友表達感謝之意。她說：

拿到這個獎，謝謝喜歡《逐玉》、喜歡樊長玉的朋友，也謝謝我的粉絲朋友，希望能在未來給大家帶來更好的作品。

田曦薇最後以韓語「愛你喔」作結，向亞洲粉絲展現交流誠意。

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