黃子韜老婆徐藝洋再被傳於美國生子　網民憑內衣廣告揭露生育痕跡

內地百億富二代黃子韜與老婆徐藝洋結婚後，造人進度一直備受外界關注。近日二人已於美國秘密誕下男嬰的消息再度在網絡瘋傳，引來熱烈討論。



黃子韜老婆徐藝洋再被傳於美國生子。（黃子韜微博圖片）

黃子韜曾直播漏口風掀生子疑雲

其實早於2024年8月，已有網民稱在洛杉磯偶遇二人現身婦產科。同年10月，黃子韜直播時疑似一時口快，脫口說出「陪陪老婆，陪陪孩……」，隨後才緊急改口為「陪兄弟」，片段隨即被瘋傳。同年底兩人官宣領證，女方更被拍到選購嬰兒床等用品。至2025年，不僅有內地狗仔拍到女方媽媽與保姆抱着嬰兒出入黃家地庫，就連婚禮現場亦傳有保姆抱住酷似黃子韜的男童入場。

黃子韜在2024年8月向女友徐藝洋求婚成功。（影片截圖）

2024年12月2日，黃子韜與徐藝洋官宣結婚。(微博圖片)

黃子韜與徐藝洋於2025年10月舉辦婚禮。（微博@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

知情網民爆料美國偶遇兩口子產子

直至今年6月，生仔傳聞再度被炒熱，有自稱親屬在美國生產的網民親身留言「認證」爆料：「生了，我妹妹在美國生產碰到他們兩口子」。另外，更有顯示美國IP地址的網民力撐：「在美國生的，看我IP，你信我」。

不少網民指兩人已於美國生子。（黃子韜微博圖片）

網民化身神探憑內衣廣告揭生育痕跡

除了被網民連環偶遇的爆料外，徐藝洋近期的身材亦成為大眾焦點。有眼尖網民化身「神探」，從她近日代言的廣告中看出端倪，並精準分析指出：「我就感覺她像生了小孩，她最近不是代言一款內衣嗎？拍到全身的時候，她比較瘦，但明顯髖骨是打開的狀態」。眾多網民直指這種骨骼狀態正是女性生育過後獨有的痕跡。