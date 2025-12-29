黃子韜揭腦出血開顱縫43針險死　因頭部傷疤錯失空軍夢惹網民心疼

現年32歲的內地男星黃子韜（Tao）向來形象鮮明，性格直爽且自帶「搞笑男」氣場，經常在直播中與網民互懟，成為大家的「快樂噴泉」。然而，近日他在綜藝節目中，卻罕有揭開隱藏多年的傷疤，詳述童年曾與死神擦身而過的驚險經歷。



近日他在綜藝節目中，詳述童年曾與死神擦身而過的驚險經歷。（微博＠ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃子韜習武意外開顱縫43針

黃子韜在節目中憶述，自己在6歲練習武術時意外摔倒，導致顱內嚴重淤血（腦出血）。當時情況極度危急，醫生下達最後通牒，直言若手術延遲幾分鐘，他極可能面臨智力受損、變成植物人甚至死亡的風險。為了保命，他接受了大型開顱手術，需要掀開皮肉清走淤血後再縫合43針。黃子韜卻只是輕描淡寫地說：「扛過來了」。

黃子韜談及手術經歷。（網上圖片）

頭部疤痕遺憾致空軍夢碎

這道伴隨他成長的傷疤，不僅是生命的印記，更曾改變他的人生軌跡。黃子韜坦言，他少年時期曾夢想進入空軍學校成為飛行員，但因為頭部留有這道長且明顯的手術疤痕，最終未能通過相關考核，遺憾與空軍夢擦身而過。他感嘆這道傷疤是他人生的一部分，雖然帶來遺憾，但也讓他學會珍惜生命。

黃子韜因為頭部留有這道長且明顯的手術疤痕，遺憾與空軍夢擦身而過。（微博＠ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

搞笑外殼下的硬核靈魂

節目播出後，「黃子韜縫了43針」的話題瞬間衝上熱搜，網民紛紛感慨：「平日看他瘋瘋癲癲的，沒想到背負過這麼重的痛。」不少粉絲認為，黃子韜這種「天不怕地不怕」的性格，或許正是因為幼年曾闖過鬼門關，才練就了如今豁達的人生态度。這種「藏傷痛於笑容」的反差，讓公眾對這位內地男星有了全新的認識，紛紛大讚他是演藝圈中擁有「硬核靈魂」的鋼鐵俠。