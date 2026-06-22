李蘊曬溫馨親子照被讚似兩孩家姐　離婚後曾遭前夫暗寸只顧玩樂

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）與內地金融才俊羅章冠婚後育有一子一女。去年她對外承認兩人已離婚兩年，子女由男方撫養。雖然早前羅章冠曾頻頻在社交平台隔空暗寸前妻，但李蘊似乎未受影響。近日更趁著端午節曬出與一對子女的溫馨寫真，照片中三人洋溢著幸福笑容，場面十分溫馨。

李蘊端午節曬對子女溫馨寫真。（IG@renee0727）

李蘊曬一家三口溫馨全家福

近日適逢端午假期，李蘊在個人社交平台曬出與一對兒女的合照，並溫馨留言：「送上一組幸福的照片，那天心血來潮去拍家庭照。」相中並未見前夫羅章冠的身影，她以「幸福」來形容這輯親子照，字裡行間透露出，似乎沒有前夫的生活讓她感到更加自由與愜意。

李蘊曬一家三口溫馨全家福。（IG@renee0727）

李蘊凍齡狀態被指「似家姐」

照片中的李蘊與一對兒女穿上同款黃色系親子裝，髮側別著白色緞帶髮飾，臉上洋溢著溫柔燦爛的笑容。離婚後的她狀態更勝從前，凍齡美貌完全看不出真實年齡，站在孩子身旁毫無違和感，凍齡模樣令人稱羨。甚至有網民打趣留言：「李蘊話係晞晞、新新家姐都有人信」。

李蘊凍齡狀態被指「似家姐」。（IG@renee0727）

李蘊曾遭前夫暗寸忽視子女

早前母親節時，李蘊前夫羅章冠曾在社交平台分享一張抱著女兒的照片，並自封為「半個母親」，大吐這幾年「父兼母職」的苦水。字裡行間火藥味十足，疑似暗諷前妻離婚後只顧自己玩樂、對一對子女不聞不問。隨後，李蘊便曬出與兒女的甜蜜度假照疑似隔空反擊前夫。

李蘊曾遭前夫暗寸忽視子女。（IG@renee0727）