李蘊為囡囡慶祝10歲生日力證從未缺席　疑反擊前夫：母愛無可替代

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。離婚後李蘊積極復出，重投樂壇推出新歌，而一對子女就主要由前夫羅章冠照顧。不過羅章冠曾在IG發文暗示被背叛，又多次隔空暗寸前妻，早前他就在母親節突然爆Seed，自封「半個母親」的他疑暗寸前妻李蘊只顧玩樂，不理子女。今日（16日）李蘊就在社交平台分享為大女慶祝10歲生日的短片，並強調「母愛無可替代」，疑似反擊前夫！

積極復出。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

積極復出！（IG@renee0727）

水着照。（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

日本旅行。（IG@renee0727）

一對子女隨爸爸羅章冠在內地生活。（IG@luo_zhangguan）

羅章冠父兼母職。（IG@luo_zhangguan）

早前羅章冠在母親節突然爆Seed，自封「半個母親」的他疑暗寸前妻李蘊只顧玩樂，不理子女。（IG截圖）

李蘊為囡囡慶祝10歲生日。（IG@renee0727）

李蘊為囡囡慶祝10歲生日強調「母愛無可替代」

李蘊在IG上載了一段影片，並寫道：「🎂5.16🎂寶貝女兒晞晞👧🏻十歲生日快樂🎉來到雙位數的年紀了🥰繼續健健康康 快高長大💪🏻這十年妳的每一刻，媽媽都歷歷在目💕不管多少風雨，媽媽永遠愛妳❤️母愛 無可替代💋」片中記錄了女兒從出生到10歲的成長點滴，由懷孕到囡囡每年的生日，李蘊都陪伴在愛女身邊，力證自己從未缺席女兒的成長！李蘊又曬出同囡囡互錫的短片，並寫道：「5.16 Happy Birthday我最愛的女兒💋」而羅章冠亦有曬出同囡囡的合照，並寫道：「女兒，生日快樂🎂希望你喜歡爸爸為你準備的派對，有個難忘的生日回憶。」可見今次的生日會是由爸爸一手包辦，羅章冠更感觸寫道：「好像給女兒準備出嫁。邀請了同學，安排了裝飾，準備了食物，安排了節目，一切準備就緒。」

懷孕。（影片截圖）

囡囡出世。（影片截圖）

成長點滴。（影片截圖）

1歲生日。（影片截圖）

2歲生日。（影片截圖）

3歲生日。（影片截圖）

4歲生日。（影片截圖）

5歲生日。（影片截圖）

6歲生日。（影片截圖）

7歲生日。（影片截圖）

8歲生日。（影片截圖）

9歲生日。（影片截圖）

10歲生日。（影片截圖）

感情好好。（影片截圖）

感情好好。（影片截圖）

羅章冠一手包辦。（IG截圖）

感觸。（IG截圖）

李蘊昔日住5,000呎獨立屋 去年承認已離婚

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後，曾居於廣州5,000呎獨立大屋，豪宅更設有花園，她亦自此淡出幕前，專心相夫教子。不過李蘊在2023年突然宣布全面復出，一度惹來婚變揣測，直至去年3月終承認已離婚兩年。其後有網民發現羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」等，惹來外界猜測羅章冠似乎暗示有人「派帽」。不過對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受《香港01》專訪時就不願多談：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」，並指與前夫「唔係仇人」：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」

李蘊同一對仔女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

設有大花園。（IG@renee0727）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

李蘊前夫羅章冠。（IG@luo_zhangguan）

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG@renee0727）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）