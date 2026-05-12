李蘊前夫羅章冠自封半個母親爆Seed　疑寸前妻：洗著洗著就洗白了

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。日前適逢母親節，羅章冠於社交平台上載與女兒的合照，並配上長文發表感言。他在帖文中自封「#半個母親」，並祝自己「#母親節快樂」，字裡行間流露出對前妻的極度不滿，引起網民熱議。

日前適逢母親節，羅章冠上載與女兒的親暱合照並配上長文發表感言。（ig@luo_zhangguan）

李蘊的IG未見貼上與仔女慶祝母親節的相片。（IG@renee0727）

怒斥有人「洗著洗著就洗白了」

羅章冠在文中意有所指地寫道：「世界往往是這樣 有人會說 經常說 說著說著別人就當真了 洗著洗著就洗白了」，疑似不滿有人在鏡頭前刻意營造某種形象。他續指：「不了解的人被人為呈現出來的故事情節共情 了解的人看著既氣憤又覺得可笑」，言辭極為犀利，被指是公開狙擊前妻李蘊。

李蘊積極復出。（IG@renee0727）

對於過去幾年的湊仔生活，羅章冠自認盡心盡力，更爆Seed寫道：「當爹當媽這幾年 辛苦的不是每天全方位的照顧跟付出 是看到每天玩耍的人 抄試卷考高分得意忘形還到處炫耀理所當然」。這番話疑似暗示有人在子女成長過程中缺席，卻在公眾面前攞彩，令他感到心理不平衡。

李蘊離婚後一對子女隨爸爸羅章冠在內地生活。（ig@luo_zhangguan）

李蘊離婚後一對子女隨爸爸羅章冠在內地生活。（ig@luo_zhangguan）

昔日暗示遭背叛

事實上，兩人離婚時曾傳出與出軌有關，李蘊當時僅稱「唔係仇人」。羅章冠早於2022年就曾分享有關背叛的影片，又多次提到自己被背叛、被傷害，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，甚至直言現實的情節比小說狗血得多等等。