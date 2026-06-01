李蘊曬家庭度假照疑反擊前夫　曾遭羅章冠暗寸忽略仔女兼背叛婚姻

撰文：種嚶嚶
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現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）於2015年與內地金融界才俊羅章冠結婚，婚後兩人定居廣州，育有一兒一女。去年李蘊對外承認與丈夫二人已離婚兩年，現今孩子由男方撫養。早前母親節，羅章冠於社交網站上載與女兒的合照，貼文標註「# 半個母親」，並祝自己「#母親節快樂」，字裡行間火藥味勁濃，疑似暗寸前妻。

李蘊曬與兒女溫馨度假照。（IG@renee0727）

李蘊曬與兒女溫馨度假照

近日，始終未曾正面回應前夫的李蘊，於個人社交平台曬出與子女在內地度假的相片，並配文「最幸福的時光」，疑似隔空反擊前夫。相片裡李蘊與兒女互動相當親密，毫無生疏感。三人在泳池中緊緊的擁抱在一起，畫面十分溫馨，可見兩個孩子對李蘊依舊十分依賴。

李蘊與兒子相當親密。（IG@renee0727）

李蘊婉拒回應遭「暗寸」話題

李蘊近日接受訪問時，曾婉拒回應遭羅章冠「暗寸」的話題，她稱不想影響到小朋友，關於自己沒有時間陪子女，她回應稱是因最近工作比較忙，但是自己一得閒就會帶小朋友出去玩，並不是前夫口中所說對子女不管不顧的形象。

李蘊婉拒回應遭「暗寸」話題。（IG@renee0727）

羅章冠曾暗示遭到李蘊背叛

羅章冠曾在2022年的大除夕在IG貼上一張粗口手勢的相片，並多次提到自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，疑似在暗指是遭到前妻的背叛才導致了婚變，甚至直言現實的情節比小說狗血得多。

李蘊前夫羅章冠早喺2022年發文暗示自己被背叛！（IG@luo_zhangguan）
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