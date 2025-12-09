偶像劇男神患甲狀腺癌二期　2次手術切除惡性腫瘤　半年花百萬

曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的男神立威廉，過去因疫情，長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，他認為不賺錢也沒關係，豈料向來以陽光、健康形象著稱的他，最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期。



立威廉說，看到檢查報告、醫師判定結果，他只覺得眼前一黑「天要塌了」，滿腦子悲觀想著：

能不能看到我女兒長大？

偶像劇男神立威廉最近爆出罹患甲狀腺癌二期，9月進行兩次手術分別取出3公分、1.1公分腫瘤。（微博）

更多立威廉照片：

+ 17

新加坡籍的立威廉不定期會帶妻女出國旅遊，今年7、8月時，他照例帶女兒到印尼離島旅遊，回新加坡後，就發現有腰痠背痛的跡象，到醫院檢查後無異狀，醫師建議做全身健康檢查，做過核磁共振(MRI)檢查後，竟發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤。

等待檢查出爐、評估開刀過程，立威廉忐忑不安、相當煎熬，9月進行兩次手術分別取出3公分、1.1公分腫瘤，他說：

目前應該說99%已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。

病情來得太突然，立威廉沒有時間思考太多，接受放射治療、開刀，擔心放射治療輻射，恐影響家人，他還刻意搬到名下空房獨居，像疫情期間的自我隔離。

立威廉接受甲狀腺癌兩次手術與治療，因住的是私人醫院，半年就花了約台幣400萬（約港幣100萬元），經紀人透露，立威廉樂觀面對病情，第一次開刀時還點龍蝦和牛排餐等高檔餐，不過第二次開刀後，只能以流質、清淡飲食為主，過油、過肥都不行，兩次動刀消瘦3公斤，面對一輩子需追蹤的病情，立威廉抱持樂觀態度，「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」

【延伸閱讀】周杰倫患強直性脊柱炎 健身教練揭其苦況：曾痛到無法穿鞋需人扶（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

專訪／男星5年沒拍戲 坐擁3房產變億萬包租公撇步曝光

李燕爸昏迷住院 收病危以淚洗面3天父女破冰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】