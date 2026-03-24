前港片艷星顧婕癌症末期「已轉移腹膜」　痛到無法起身都不肯化療

58歲「整型女王」顧婕（曾用名：顧杰）2024年罹患大腸直腸癌四期，癌細胞轉移到肝、肺，只能動刀切除腫瘤。



歷經2年抗癌，顧婕原本相當樂觀，但沒想到20日現身「公益曼陀羅創作大會」透露，農曆年間，癌細胞擴散至腹膜，劇烈的疼痛一度讓她自覺「快掛了」。

顧婕（Facebook@顧婕）

顧婕曾來港發展演多部三級片：

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顧婕透露，原本已準備接受標靶藥物治療，但在病況轉折下，她開始學習與身體深度對話。她感性表示：

過去我常在馬桶上待一小時，無意間傷害了身體。現在我每天跟細胞說對話、說對不起。自從學會與細胞溝通後，疼痛竟然消失了。

顧婕之前就說癌指數又飆高，「我的癌指數比101還高了」。今表示，癌細胞在今年農曆年擴散到腹膜，在台南做活動時一度痛到抱著馬桶爬不起來，醫生給她兩個選擇「T細胞結合免疫療法」或「求神拜佛」。顧婕展現了強大的意志力，她坦言已兩個月未回院抽血，但憑藉著信仰與身心靈的調適，

我現在狀態很好，還可以吃2碗飯，體重也有48公斤，比我剛開完刀還胖2公斤，我如果做化療，不可能還可以像現在這樣。

揮灑曼陀羅球鞋 義賣送愛非洲

顧婕雖然病痛纏身，她仍堅持拿起畫筆，以曼陀羅象徵圓滿與重生的圖騰傳遞信念。顧婕昨晚更親手為鞋款上色，希望能藉此號召大眾捐款，協助「舊鞋救命」計畫。這項義賣不僅是為了籌集物資，更要募集將貨櫃運往非洲所需的 200 萬台幣運費與稅金。顧婕解釋：「這些鞋子送到非洲後，空貨櫃會改造成教室，直接幫助當地的孩子。即便我身患重病，這雙鞋也要帶領更多人走出困境。」

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