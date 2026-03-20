資深女星消失多年爆患乳癌急開刀切病灶　出身女團曾是容祖兒導師

撰文：TVBS新聞網
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62歲天王天后舞蹈老師張淳淳在1990年曾組女團「蘋果派」出道，投資有道的她又有「地產女王」封號，消失在演藝圈多年。

她近日受訪時證實，罹患乳癌，最新病況曝光。

62歲天王天后舞蹈老師張淳淳在1990年曾組女團「蘋果派」出道，後消失在演藝圈多年。她近日受訪時證實，罹患乳癌，最新病況曝光。（FB@張淳淳）

張淳淳曾當過金城武、容祖兒等明星的老師：

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張淳淳組國寶級女團　推公益單曲

張淳淳當過李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等上百位明星的老師。今（2026）年年初才與80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及限定團員「音樂祭女王」DJ圓圓共組「國寶級女團」，推出公益單曲《10分鐘的練習》，放話要當「熟女版BLACKPINK」。

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張淳淳證實罹乳癌　最新病況曝光

不過，張淳淳之前鮮少在演藝圈公開露面，原來是健康亮紅燈。據《三立新聞網》報導，張淳淳透露，3年前乳房攝影檢查發現自己罹患乳癌0期（乳管原位癌），精準移除左邊乳房病灶，並進行放射治療，每日注射嗎啡，更搭配荷爾蒙治療，如今已恢復健康。原來她的母親也曾罹患乳癌，最終因胰臟癌離世，身為高危險族群讓她更加重視健康。

張淳淳坦言，所幸及早發現投入治療，治療方式較溫和且效果很好，因為沒有切除乳房，仍維持良好體態，擁有自然且健康的胸部，讓她對自己的身體重新建立信任與愛，這段抗癌過程，她認為是「重要提醒」，而非痛苦的經歷，呼籲女性有家族病史，務必及早治療。

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