港姐季軍周美欣懷孕36周大曬泳衣照　高䠷骨架四肢纖細無懼騷巨肚

2007年香港小姐季軍周美欣（Lorretta）自2023年幸福出嫁，下嫁圈外富貴老公John並定居加拿大後，便過著令人羨慕的少奶奶生活。繼前年10月順利誕下大女後，近年積極開枝散葉的她再度傳來好消息。早前，周美欣在社交平台大方分享了一家三口的甜蜜家庭照，透露自己的第二胎孕期已經踏入第36周，隨時準備迎來新生命的誕生。

周美欣透露目前孕期已踏入第36周。（IG@lowwie）

周美欣大曬高䠷身材 網民激讚：最美孕婦

臨盆在即，周美欣不忘幽默地以「Last stretch!」（最後衝刺）為題，透露全家特意舉辦了一場生BB前的最後一次「Babymoon」短途旅行。一家人由加拿大越境前往美國華盛頓州的「Tulalip Resort Casino」度假兼游水，盡情享受卸貨前的溫馨三人世界。

在周美欣分享的度假靚相中，最吸睛的莫過於她的火辣孕婦Look。現年37歲的她無懼挺著足月巨肚，自信地換上一套黑色兩件頭泳衣，在度假村的室內瀑布岩石旁大方留影。從照片中可見，她的四肢依然保持得極度纖細，甚至連鎖骨都清晰可見，完美示範了何謂羨煞旁人的「肥肚不肥身」。港姐級的高䠷骨架與纖瘦身形完全沒有走樣，狀態好到令人嘖嘖稱奇。

周美欣分享一家三口游水的靚相。（IG＠lowwie）

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除了個人的福利美照，周美欣也曬出了老公John與大女兒在泳池中戲水的溫馨畫面。穿上長袖彩虹防曬泳衣的囡囡在水中玩得不亦樂乎，一邊抓著泳池邊，一邊露出得意的表情，被媽媽甜笑稱讚為「My little swimmer」。而老公John則在一旁寸步不離地看著女兒，眼神中流露出滿滿的父愛，一家三口同框的畫面簡直溫馨滿瀉。