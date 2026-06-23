飛常日誌II｜馬國明遭劉穎鏇強吻勁驚青　郭柏妍貓式撒嬌電暈網民

《飛常日誌II》首周最高收視衝破21.2點，昨日（22日）一集，「屈機女神」劉穎鏇大膽強吻馬國明霸氣拆局，逼出馬國明招牌「天然呆」勁爆笑；郭柏妍施展「小貓式撒嬌」放閃電暈網民。



《飛常日誌II》首周最高收視衝破21.2點。（公關提供）

劉穎鏇獲捧成為「屈機女神」

昨日（22日），《飛常日誌II》傳來好消息，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，首周最高收視21.2點（136萬觀眾），暫列2026年首周最高收視劇集，成績斐然。自《飛常II》開播以來，劇集「靈魂人物」劉穎鏇（Tiffany）一直是焦點所在。《飛常》第一季，Tiffany憑「黑絲空姐」Look搶盡眼球，來到第二季，Tiffany除美腿及蔓妙Catwalk吸獲大量關注，她的甜美笑容及頂級顏值亦獲得高度認證，有網民坦言：「《飛常II》拍得劉穎鏇特別靚」，加上Tiffany在劇中一再展現流利到爆的美式英語，全方位「滿分條件」獲捧成為「屈機女神」，笑言：「好想娶佢做老婆！」

劉穎鏇全方位「滿分條件」獲捧成為「屈機女神」。（官方提供圖片）

劉穎鏇顏值爆燈全方位滿分顏值 網民瘋喊：好想娶佢

昨晚一集，Tiffany角色Carmen因不滿前度楊尚偉（馬國明飾）未有幫忙阻止程日飛（周嘉洛飾）的追求，遂於大庭廣眾及程日飛眼前以「強吻」威逼楊尚偉盡快幫她「拆局」，挑機樣混合甜美要脅樣妙到絕。在場口中，Tiffany堆起極甜美笑容＋腰果眼，向楊尚偉步步進逼，而馬明的招牌「天然呆式驚青樣」，將場口的觀賞指數及喜感推向極致，網民更搞笑「怪責」馬明為何推卻Tiffany「獻吻」美意，還有網民留言指期待Tiffany以機師Look現身派福利，對此《飛常II》監製Andy回應：「Tiffany嚟緊真係會著機師服快閃宣傳，大家密切期待呀。」

呢幕真係好爆笑。（公關提供）

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兩大男神黑超Look正面交鋒

至於男藝人方面，顏值之爭落在機師Captain K（朱敏瀚飾）及「飛行區運作員」安仔（吳偉豪Ricco飾）身上，二人自劇集播出後，在網絡收獲不少顏值比拼，更有網民發起誰人更靚仔意見搜集，結果得出來的定勝負關鍵，更是二人的黑超Look，有網民認為朱仔的黑超Look型絕TVB，並認定他是「Cool魔（張智霖）」2代接班人。至於Ricco，有網民直指「佢戴起黑超好靚仔，但係除咗黑超更加靚仔」，對Ricco顏值明顯高度評價。

朱仔顏值一樣冇得頂。（公關提供）

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吳偉豪戴眼超真係靚到離譜。（公關提供）

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吳偉豪郭柏妍「顏值CP」閃爆全網

其實Ricco除了五官標緻，「甜美笑容」亦是絕殺，堪稱「甜美男神」代表。昨晚一幕，他忙完一大輪後與女朋友仔方可兒（郭柏妍飾）密會時，甜美的笑容、眼神再加無敵酒粒，絕對殺死人；而郭柏妍的gfable「小貓式拍打」撒嬌大法，亦令不少網民直接暈低，「飛常顏值CP」魅力果然沒法擋。

呢對CP真係好甜蜜。（公關提供）

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其實Ricco昨晚還有一個場口值得留意，就是他在飛機升降跑道上、戴住黑超型到爆裂地揸車的場口，型爆男主加上唯美的拍攝鏡頭，令人感覺恍如觀賞MV一樣。不說不知道，要在這條一望無際的跑道上駕駛，原來滿是學問。首先駕駛者必須持有停機坪駕駛執照，因為駕駛者每次均「需要高速執行職務」，為了安全起見，劇中的停機坪飛馳場口均為綠幕。但為了拍出真實感，Andy事前有刻意安排演員坐上真正的巡邏車、感受一次真正在跑道「飛馳」的車速，相當有心。談到在停機坪上全速前進，Ricco受訪時坦言刺激，並笑言大開眼界：「好壯觀，從來未試過喺香港見到一個咁大又冇任何高樓大廈遮擋嘅空間。」

呢一幕真係拍得好壯觀好唯美。（公關提供）