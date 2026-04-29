迪麗熱巴驚傳身體出事　直播「痛到變臉」畫面曝　昔陷替身陰謀論

大陸女星迪麗熱巴驚傳身體出狀況！她於4月25日為駱駝品牌防曬衣進行帶貨時，雖全程完成任務，但過程中被側拍畫面捕捉到疑似身體不適的狀況，令粉絲相當擔心。



畫面中，迪麗熱巴在鏡頭未對準時，曾數度輕壓腹部，神情略顯緊繃，疑似強忍不適。

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迪麗熱巴過去曾陷替身陰謀論：

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不過一旦回到主畫面，她仍迅速調整狀態，維持既有節奏介紹商品、與觀眾互動，過程中並未中斷直播，也未主動提及身體異狀，僅聲音略顯沙啞，敬業態度引發關注。

事實上，早在此次直播前，就已有粉絲察覺她狀態不若以往。不僅聲音出現異常，在戶外拍攝時也顯露疲態。

外界推測身體不適恐非突發。迪麗熱巴過去曾透露工作強度極高，甚至一度幾乎全年無休，4年內休假天數累計不到30天，長期勞累是否為此次不適原因之一，也引發討論。目前其工作室僅低調表示「正在逐步恢復中」，未對細節多作說明。

消息曝光後，大批網友湧入留言區表達關心，不少人直言「敬業到讓人心疼」，也有人呼籲她應優先顧及健康，

「別再勉強自己」

「真的該好好休息了」



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