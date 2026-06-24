前TVB御用醫生郭田葰曬爆肌相　狀態逆天唔似44歲更親授凍齡秘訣

前TVB「御用醫生」郭田葰（Marcus）自2022年離巢外闖後，憑藉其專業的急症室醫生背景、端正形象及出色的語言能力，他成功轉型為商業活動的「金牌司儀」，在各大發布會上備受追捧。近日，44歲的他更在社交平台上大方分享自己保持「不老」狀態的秘訣，並附上多張在健身房內努力鍛鍊的近照。

郭田葰離巢TVB後轉型做司儀，在業界非常受歡迎。（IG@Marcus Kwok）

郭田葰分享自己在健身房努力鍛鍊的近照。（IG@marcuskwok_0717）

郭田葰獨門「有借有還」健康心法大公開

近日，他在社交平台上大方分享自己維持「逆齡」狀態的養生秘訣，並附上多張在健身房努力鍛鍊的近照。相片中的他手臂線條結實、精神飽滿，更擁有一頭烏黑濃密的頭髮，完全不像已屆中年的男士！

郭田葰好自律。（IG@marcuskwok_0717）

好結實的肌肉。（IG@marcuskwok_0717）

對自我管理從未鬆懈的郭田葰透露，即使平時享受美食，也能維持健美身形的秘訣就在於「有借有還」。他笑言在一次開心旅行後，雖然體重增加了1公斤，但回港後會立刻透過自律的生活習慣來「還債」。

郭田葰完全不像已屆中年的男士（IG@marcuskwok_0717）

他公開了自己多年來堅持的7大凍齡心法，鼓勵大家不必強求一步到位，可以嘗試每星期養成一項新習慣，只需兩至三個月便能看到理想效果：

飯後散步：堅持每餐飯後步行散步30至40分鐘，促進消化。

規律健身：每週保持適量運動，定時到健身房報到2至3次。

每日曬太陽：每天堅持曬太陽15至30分鐘。

吃原型食物：飲食盡量選擇未經加工的原型食物，減少身體負擔。

補充益生菌：多選擇含有豐富益生菌的食物，例如希臘乳酪、泡菜及納豆等，維持腸道健康。

調整進食順序：每餐先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才攝取澱粉，藉此穩定血糖。

充足睡眠：確保每晚至少有7小時的優質睡眠，讓身體充分修復。

郭田葰大方分享自己多年來堅持的凍齡秘籍。（IG@marcuskwok_0717）

澳洲急症室醫生出身 曾演活近50次「御用醫生」

郭田葰這套由內到外的健康生活哲學，與他本身深厚的醫學背景息息科學相關，他的前半生履歷極為亮眼，郭田葰16歲時移居澳洲，其後畢業於當地著名的墨爾本蒙納士大學醫科。年僅24歲時，他便正式成為了一名在前線服務的急症室醫生。

郭田葰係2009年參加《香港先生選舉》入行，喺入行之前，佢係喺澳洲Monash University讀醫科，畢咗業之後亦曾經做肻一段時時嘅急症室醫生。（劇照）

到了2009年，為了追尋演藝夢想，他毅然隻身回港參加《香港先生選舉》，從而投身娛樂圈。在TVB效力期間，因為其獨特且專業的醫學背景，他在各大劇集中演活了近50次醫生角色，成為觀眾心目中當之無愧的「御用醫生」；他更憑藉專業知識，在《On Call 36小時》等經典醫療劇中同步擔任醫學顧問。

因有醫學背景，郭田葰經常在TVB劇集飾演醫生角色。（《白色強人》劇照）

如今離巢後的他，除了在司儀界大放異彩，他也大方透露了自己的長遠計劃，未來打算返回澳洲開設屬於自己的診所，重新穿上醫生袍，重拾久違的醫生身分繼續服務病人。