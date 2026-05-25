中年好聲音4｜陳旭培「神之一秒」奪95分　莫家淦感言搞喊肥媽

《中年好聲音4》昨（24日）晚8點翡翠台播映「經典情歌之夜」上半場，除了有著名DJ顏聯武以「靚聲導航」介紹每首經典歌外，又邀得黃日華與羅敏莊擔任「知音人」點評每位參賽者，為節目增添新元素。而台上戰況激烈，每位選手都盡施渾身解數演唱，力爭晉級席位！



焦點圖片。（公關提供）

賽果如下：范子睿《等》84分、鄭仲豪《愛上一個不回家的人》87分、吳亦偉《留低鎖匙》94分、雷小雷《別怕我傷心》88分、莫家淦《忘不了您》83分、尤淑情《問》91分、陳旭培《心酸的情歌》95分、許美琪《一言難盡》92分。

陳旭培奪95分全晚最高分

之前憑英文歌《Against All Odds》、《Careless Whisper》取得好成績的「靚仔配音員」陳旭培，今次以粵語歌《心酸的情歌》出戰，他以「神之一秒」KO兩位「大魔王」吳亦偉與尤淑情，奪得全晚最高分95分！

旭培不敢相信自己取得95分。（公關提供）

《心酸的情歌》演唱獲5位評審一致讚好

擅長唱英文歌的旭培，隨着賽程推進，他演繹《依然／ I Still Believe》大晒中英「無縫接軌」的能力，挑戰張學友名曲《這麼近（那麼遠）》同樣唱出深情的穿透力。今次他以激昂澎湃、但又帶點脆弱情感唱《心酸的情歌》，獲5位評審一致讚好。出名挑剔的周國豐表示：「好多時我哋唱巫啟賢嘅歌係死都要爆，其實呢首歌有一個要訣，佢叫《心酸的情歌》，爆之外另一個核心就係脆弱。」更指《心酸的情歌》成為旭培其中一首代表作。

周國豐指《心酸的情歌》是旭培的代表作。（公關提供）

肥媽大讚《心酸的情歌》尾段一秒抖氣好醒目

肥媽則指《心酸的情歌》不斷重複歌詞，唱到尾段很容易不夠氣，大讚旭培利用一秒停頓非常醒目：「最尾嗰粒音！佢醒呀！仲要停一停抖氣，仲要上仲要爆！」張佳添亦指這「神之一秒」是Magic Moment：「旭培呢隻歌唔單只係你唱得最好嘅廣東歌，亦係呢個舞台唱得最好嘅嗰隻歌！」

旭培唱《心酸的情歌》，肥媽與陳潔靈聽到勁High。（公關提供）

莫家淦選唱《忘不了您》僅奪83分

至於莫家淦選唱譚詠麟（校長）名曲《忘不了您》，家淦透露私下曾向校長取經，結果對方得知後竟指《忘不了您》是「死亡之歌」：「因為佢話呢隻歌好難捉，佢每一次喺台上都係要用唔同Feel去唱。」最終家淦難逃「死亡魔咒」，僅得83分。張佳添亦覺得家淦揀錯歌：「校長真係講得啱，都死死哋亡。」海兒則指家淦暫時未能完全駕馭這首歌。

莫家淦唱《忘不了您》，黃日華在台下讚好。（公關提供）

許美琪層遞式飆高音震撼全場

壓軸登場的「喊包琪」許美琪以藍調風格獻唱《一言難盡》，唱至尾段，其層遞式飆高音震撼全場，惟最後一粒音去得太盡而失準。張佳添指美琪唱最後的高音時，深怕自己唱不到，不自覺用了喉嚨聲。陳潔靈則表示很佩服美琪勇於新嘗試，惟前半段未能唱出藍調的味道。黃日華表示：「我覺得睇喊包琪唱歌，就好似睇我做戲一樣咁有自信！佢知道點樣唱呢首歌去攞你哋（評審）嘅歡心。」肥媽即指黃日華是《中年好聲音》的忠實粉絲，每季都有收看，熟悉所有參賽者的花名。當美琪得知奪92分佳績，即時驚喜得變「喊包琪」，黃日華笑言：「又嚟，又嚟喇！」

美琪投入演唱，但最尾一粒走失準。（公關提供）

莫家淦跌入待定區被淘汰

今集最低分的3位選手跌入待定區，評審們經過「退庭商議」後，最終決定淘汰莫家淦。家淦分享感言時表示已盡了最大努力，沒有遺憾：「由140強走到16強呢刻，我覺得已經超出咗自己嘅期望。」他感恩公司給予每周日做主角的機會：「好多謝TVB，畀《中年好聲音4》呢個舞台我，每個星期日晚，都做吓主角，喺台上三分鐘、四分鐘唱隻歌。」從未試過做劇集主角家淦感觸表示，在家中的身份是父親或丈夫，是家中的主角：「就算做配角都好，我都係一個路人甲嘅主角。我本身亦都係人生嘅主角，就係我自己嘅主角。」他特別感謝每次都來現場支持的媽媽，場面感人。肥媽哭着說：「你企喺舞台個幾分鐘，你就係主角。」台下掌聲雷動。

莫家淦深情演唱《忘不了您》。（公關提供）

家淦賽後受訪時坦言要當TVB劇集主角是一件很困難的事，再次多謝公司讓他最少有十次機會上台唱歌，當幾分鐘主角。他希望藉此鼓勵在娛樂圈努力工作的朋友：「只要唔放棄，你嘅光芒係會畀人見到。」