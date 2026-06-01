中年好聲音4｜肥媽激讚尹景順：你偷咗呢隻歌　許雲妮爆常畀飛

《中年好聲音4》昨晚（31日）播映「經典情歌之夜」下半場，邀得著名DJ陳海琪作「聲音導航」，「知音人」則是「音樂情人」鄭子誠與太太劉倩怡。



中年好聲音4焦點圖片。（公關提供）

昨晚賽果如下：鄭家聲《明知故犯》85分、周志康《認錯》84分、卓猷燕《容易受傷的女人》84分、蔡宓婕《值得》91分、可嵐《夜機》84分、許雲妮《你怎麼捨得我難過》92分、尹景順《情深緣淺》93分、科亞高巴《夢醒時分》82分。

尹景順以Freestyle舞蹈唱醉酒版《情深緣淺》

「東方不敗」尹景順繼上回合「人生之歌」唱閩南歌《阿嬤的話》感動全場奪MVP後，今個回合他化身失戀人士，演繹醉酒版《情深緣淺》，悲情唱腔打動評審，勇奪93分！景順以極具情緒張力的聲線，隨着旋律慢慢推進，再融入Freestyle舞蹈，一曲完畢，主持車婉婉讚他唱出八、九十年代的味道。景順坦言演唱時全情投入：「我係好傷心嘅，好似飲醉酒咁。」

景順以Freestyle舞蹈唱醉酒版《情深緣淺》。（公關提供）

肥媽激讚：你偷咗黃凱芹隻歌

肥媽激讚景順「偷咗」黃凱芹名曲：「佢偷咗呢隻歌！如果你唔知道係黃凱芹唱呢，你冇可能諗到呢隻歌係黃凱芹嘅歌。同埋佢嘅Groove好靚，佢好有自己個人嘅個性。」鄭子誠表示：「頭先佢行出嚟，海琪喺度叫『好似黃凱芹』！」他亦覺得景順的側面有黃凱芹的影子。至於周國豐特別喜歡景順在歌曲後半部的演繹：「成件事好海浪式，好延綿落去。」張佳添表示景順的演繹令他想起《中2》顏米羔唱《淑女》：「有啲妖妖哋。」張佳添希望景順繼續在舞台上放膽釋放自己。

尹景順十分投入演唱《情深緣淺》。（公關提供）

許雲妮用車婉婉衣服拭淚

許雲妮以獨特的沙啞聲線、眼濕濕演繹《你怎麼捨得我難過》，唱出經常畀人飛的感覺，她唱畢更淚灑舞台，並用車婉婉的衣服拭淚，笑爆全場。雲妮承認經常畀渣男飛，笑言要多謝傷過她的所有渣男，令她唱出此歌的感情。她又指今次最大挑戰是將觀眾耳熟能詳的歌曲以全新方式演繹，最終斬獲92分成功晉級。

雲妮用車婉婉的衣服抹眼淚。（公關提供）

海兒聽雲妮唱歌聽到起雞皮

周國豐激讚雲妮：「喺第四季入面，你係我其中一個睇好嘅歌手。」張佳添形容雲妮的演出很有畫面：「好似睇緊一套戲。」令他意猶未盡。海兒更讚雲妮唱至末段由細漸大的聲線，聽到她起雞皮：「啲雞皮由我隻手蔓延到我塊面。」

海兒聽雲妮唱歌聽到起雞皮。（公關提供）

高巴表現失準被淘汰

至於壓軸登場的科亞高巴，選唱陳淑樺的經典歌《夢醒時分》，由於未能發揮最佳水準及唱漏歌詞，被周國豐指「成件事錯晒」， 《夢醒時分》變「扎醒時分」。8位選手表現完畢，5位評審「退庭商議」，最終高巴被淘汰。高巴與上集被淘汰的莫家淦一樣，雙雙成為《中4》第16名。

高巴表現失準被淘汰。（公關提供）

高巴希望兒子為他感到驕傲

科亞高巴表示很榮幸站上《中4》舞台，覺得《中4》猶如大家庭般溫暖，感謝戰友們對他的教導。賽後高巴表示雖然未能晉級，但仍希望囝囝Jacob為他感到驕傲：「我會為你而唱，為我們而唱，直到生命的最後一刻。」

高巴希望兒子為他感到驕傲。（公關提供）

陳旭培首奪MVP

「靚仔配音員」陳旭培於上半場獻唱《心酸的情歌》，憑「神之一秒」的細節處理奪得「經典情歌之夜」整個回合最高95分，首次拿下MVP殊榮！當他得知奪MVP一刻激動大嗌「阿媽我得咗喇」，並承諾會繼續努力唱好廣東歌。

旭培首次奪MVP。（公關提供）

許志安將任嘉賓評審

另外，將於本周日（7日）晚播映的《中年好聲音4》，請來重量級歌手許志安擔任嘉賓評審。TVB品牌傳播科特別邀請許志安與「中4生」一齊拍宣傳片，選唱最能代表許志安心聲、充滿正能量、正好比喻中年人的《一步一生》。

《中4》將播映「安歌之夜」。（公關提供）

許志安宣傳片自彈自唱

宣傳片中，一眾「中4生」隨着旋律哼歌，帶出許志安自彈自唱《一步一生》，藉此加強陪伴、同行、鼓勵的感覺。據知拍攝當日，許志安自彈自唱，甫開腔，歌聲便如「行走中的 CD」般觸動人心，全場工作人員瞬間安靜下來，細心傾聽他的深情演繹。而製作團隊花了不少心思拍攝今次宣傳片，例如搜集了黑膠唱盤、Walkman、卡式唱機、CD播放機、點唱機等，引領觀眾回到昔日香港廣東歌的黃金年代。

許志安自彈自唱。（公關提供）

《一步一生》勉勵香港人向前行

而「中4生」除了在無綫錄影廠取景，亦於香港多個特色景點拍攝，包括電影《志明與春嬌》於九龍灣偉業街取景的天橋、HK68黑膠專門店、太平山Tram View Cafe及白加道，除了凸顯「中4生」的貼地感覺，亦讓觀眾感受香港情懷，同時藉着《一步一生》的歌詞，勉勵香港人一齊向前行。