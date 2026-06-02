《中年好聲音4》憑20.4點收視重回榜首　《東張西望》流失6萬觀眾

無綫公布上周（5月25日至5月31日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高19.8點（127萬觀眾），比上周最高收視20.7點（133萬觀眾），下跌了0.9點。

《東張西望》報導一位懷疑身染性病的「播毒渣男」事件。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視17.1點（110萬觀眾），比上周最高收視19.1點（123萬觀眾），下跌了2點；由黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗主演《香港探秘地圖》最高收視18.8點（121萬觀眾），比上周最高收視19.2點（124萬觀眾），下跌了0.4點；外購古裝愛情喜劇《成何體統》最高收視12.2點（79萬觀眾），比上周最高收視13.4點（86萬觀眾），下跌了1.2點。

《香港探秘地圖》最高收視18.8點（121萬觀眾）。(《香港探秘地圖》截圖)

綜藝節目方面，周奕瑋主持的《周遊人生》最高收視10.6點（68萬觀眾），比上周最高收視11.3點（72萬觀眾），下跌了0.7點。

《周遊人生》由周奕瑋（Jarvis）主持的綜藝節目。（公關提供）

周六日翡翠台收視全線上升，周六晚特備節目《2026TVB年中節目巡禮》，今年主題為「TVB唔止電視咁簡單」，逾百名藝員到場支持，並公布下半年推出8大劇集及9大重點綜藝及資訊節目，最高收視16.2點（104萬觀眾）比上周同期節目最高收視14.9點（96萬觀眾），上升1.3點；《唱錢》明星版，挑戰歌手小肥（原名徐智勇），順利通過8關，為觀眾福利放棄挑戰最後一關，最高收視13.7點（88萬觀眾），比上周最高收視12.3點（79萬觀眾），升1.4點。

《2026TVB年中節目巡禮》，今年主題為「TVB唔止電視咁簡單」。（胡凱欣 攝）

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視20.4點（131萬觀眾），比上周最高收視18.4點（119萬觀眾），上升2點，登收視榜首位；《一周星星》最高收視14.3點（92萬觀眾），比上周最高收視14點（90萬觀眾），上升了0.3點。