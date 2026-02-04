補辦婚禮僅一月即離婚！《戀愛捕手》金智妍揭球星老公涉家暴偷食

29歲韓國人氣網紅金智妍2018年參加戀愛節目《戀愛捕手》走紅。



2024年3月婚前懷孕，情定26歲韓職新人王、樂天巨人隊投手鄭哲元，2024年8月產下兒子，婚禮推遲到2025年12月才補辦，沒想到甜蜜婚禮落幕才1個月，金智妍已經在打離婚官司，指控鄭哲元外遇又家暴。

鄭哲元(左)與金智妍的合照（Instagram@jyeonsogood）

更多金智妍的相片：

+ 7

婚禮1個月變調 家暴內幕曝光

金智妍對鄭哲元的不負責任心灰意冷，稱老公年薪有3000萬韓元（約16萬港元）都是個人使用，還把兒子的週歲戒指、手鍊熔掉，打自己的金飾，其他大部分薪水寄回了夫家，金智妍沒有零用錢，把所有收入當作生活費用，育兒用品也是自己準備，一直工作到臨盆前，產後月子中心住到一半，還要接活動賺外快。

鄭哲元（Instagram@cwooooooone）

更多鄭哲元的相片：

金智妍說：「雖然這次也想忍着不管，但（鄭哲元）離家出走後，一直單方面提起撫養權訴訟，身為媽媽已經忍無可忍了，我會抱著第一次也是最後一次的覺悟，盡最大的努力去爭取勝利。」

關於婚姻生活，金智妍的律師主張：

「金智妍在結婚後養育年幼孩子的過程中，因家庭暴力持續遭受痛苦」

「最近接到了很多關於懷疑鄭哲元選手外遇的舉報」



他補充：

金智妍為了孩子，盡最大努力以圓滿的方式解決問題，維持婚姻關係，但是孩子的父親離家後中斷了撫養費支付，通過律師提離婚和撫養權訴訟，對此感到非常挫折。今後把保護孩子和維持撫養權放在首位，為此將不惜採取法律手段。

延伸閱讀：金宣虎承認逃稅急道歉 已將個人公司停業並補繳稅款 深刻反省中

+ 13

延伸閱讀：

26歲女歌手家中睡覺被蛇咬！就醫毒發身亡 友人驚：抓到2條

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】