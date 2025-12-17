29歲女歌手揭曾被前男友虐打軟禁「生命受威脅」　公開多張傷痕照

韓國29歲饒舌女歌手Jvcki Wai近日在社群平台公開指控，前男友、KC Label旗下製作人Bangdal曾對她施以長期的精神與肢體暴力，相關貼文曝光後，在韓國嘻哈圈與網路社群掀起高度關注與爭議。



Jvcki Wai於12月12日透過Instagram發文，表示自己「連續兩週無法出門」，並公開多張臉部與身體出現瘀青、傷痕的照片。

Jvcki Wai（Threads@jvckiwai）

Jvcki Wai與經紀公司發文：

她指出，之所以選擇將事件攤在陽光下，是因為對方不僅限制她的人身自由，還曾阻止她離開住所，讓她感到極度恐懼與孤立：「只有公開，才能真正結束這段關係。」她也透露，相關內容曝光後，對方確實未再主動聯絡。

隨後，Jvcki Wai進一步釋出疑似來自Bangdal的電子郵件與語音訊息作為佐證，事件迅速延燒。對此，Bangdal透過社群平台發文反駁，否認施暴指控，並聲稱自己才是遭受攻擊的一方，同時不滿外界在「未了解全貌前就下定論」，相關言論再度引發輿論兩極反應。

面對前男友的反擊，Jvcki Wai於12月14日再度發表長文回應，詳細描述交往期間所承受的精神控制與暴力情形。她坦承，自己曾在長期遭受暴力後回手反擊，但強調整段關係中：

大多數時間承受言語、身體暴力的人是我。

她指控對方曾摔擲物品、搶奪手機阻止她報警，甚至出現掐頸等行為，讓她一度感到生命受到威脅。

更多Jvcki Wai的相片：

+ 12

Jvcki Wai也提到，過去曾因情況惡化而向警方報案，並向經紀公司反映狀況，卻在對方道歉與威脅交錯下多次選擇復合。她表示，對方曾以毀掉她事業等言語施壓，讓她長期活在恐懼之中，直到近期才意識到事態可能已危及生命安全。她強調，公開事件並非為了報復或攻擊任何人，而是希望不再有人經歷與她相同的處境：

即使因此形象受損、失去工作，我也只想活下去，結束這段關係。

對此，Jvcki Wai限時動態則曝光經紀公司AOMG聲明，表示相關事件正透過法律程序進行審查，基於不影響調查與司法判決，暫不便就具體細節進一步說明，同時呼籲外界避免未經證實的揣測與訊息傳播，以免對當事人造成二次傷害。AOMG最後強調，未來將持續與藝人合作，確保其能在安全的環境中工作。

Bangdal為KC Label旗下重要製作人，曾負責Jvcki Wai今年7月發行的正規專輯《MOLLAK》全曲製作，雙方也於今年2月推出合作單曲〈Spoil U〉。此外，他亦是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的核心成員，並曾於「2025韓國嘻哈大獎」中獲選為年度製作人。此次爭議爆發後，令不少樂迷與業界人士感到震驚與惋惜。

延伸閱讀：

「黑澀會」女星玉兔生二寶曬哺乳照 網友評論忍不住歪樓

辛龍喪妻神隱5年正式復出！深夜19字吐心聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】