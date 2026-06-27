徐榮愛女小學畢業亭亭玉立少女味極濃　曾奪團體舞冠軍前途無限

徐榮向來是圈中公認的「廿四孝爸爸」，與太太一直恩愛有加，育有一對優秀的子女，一家四口家庭生活非常美滿。轉眼間，全城觀眾看著長大的細女徐心怡（包包）已經小學畢業了！日前，徐榮在社交平台溫馨分享了一段短片，透露與太太一同親身出席囡囡的畢業典禮，共同見證女兒人生中的重要一刻。

徐榮與太太育有一對子女，家庭幸福美滿。（IG@tsuiwing0807）

網民大讚徐心怡同媽咪一個餅印

在公開的相片和影片中，徐心怡先是身穿一套極具活力的亮眼黃色連衣裙，手上抱著大束鮮花，對著鏡頭展露甜美燦爛的笑容。隨後她換上畢業袍、戴上畢業帽，擺出各式各樣的可愛甫士，舉手投足之間已經褪去童稚，驚艷散發出濃濃的少女味。作為童星出身的徐心怡，觀眾們對她絕對不陌生。當她還在襁褓之中，就曾客串TVB處境劇《愛·回家》，飾演萌爆全港的B女「馬家好」，當時肉嘟嘟、眼睛圓滾滾的可愛模樣瞬間融化了無數電視迷的心，可謂是全港市民「睇住佢長大」。

同媽咪一個餅印 , 好靚女呀！（IG@tsuiwing0807）

曾赴韓流偶像學院特訓

其實徐心怡不僅外貌出眾，自幼便展現出極高的表演天賦與藝術細胞。徐榮早年更安排她入讀星級韓國偶像學院，接受最正統的K-POP專業舞蹈特訓。此前更代表團隊出戰《ASAF 亞洲學生藝術節》，一舉勇奪團體舞中童組的冠軍寶座。未來的她發展絕對備受各界期待，隨時有條件承繼爸爸衣缽進軍娛樂圈。