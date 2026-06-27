「阿燦」廖偉雄大馬搞飲食業認賺大錢　頭髮稀疏滿面白鬚現煙屎牙

現年68歲的「阿燦」廖偉雄，雖然早已淡出香港娛樂圈並從商多年，但他近年在馬來西亞的飲食事業版圖卻越做越大，賺到盆滿缽滿！繼去年在吉隆坡豪氣開設佔地1.5萬呎的高級食府「星廚私宴」後，他又乘勝追擊開店「玲瓏西刀魚蛋檔」。近日適逢星級餐廳開業一週年，阿燦的最新近況曝光，他更在鏡頭前親自回應了外界盛傳他「賣魚蛋發達」的傳聞！

阿燦廖偉雄在馬來西亞吉隆坡開設1.5萬呎、4層高的綜合性飲食娛樂基地。（YouTube影片截圖）

廖偉雄新店魚蛋檔生意火爆。（YouTube影片截圖）

賣魚蛋賣到發達？阿燦4字霸氣回應盡顯自信

在網上流傳的最新影片中，阿燦與友人談及近期的生意狀況。當被正面問到：「聽講你賣魚蛋賣到發達？」阿燦隨即展現出強大的商人自信，笑著用4個字霸氣糾正：「唔係聽講！」

阿燦用4個字霸氣回應「賣魚蛋賣到發達」的傳聞：「唔係聽講」！（影片截圖）

雖然阿燦隨後馬上謙虛地補充了一句「都唔係發達嘅」，但從他那秒速否認謠言、神采飛揚的自信神情來看，足見他在大馬的魚蛋生意和餐飲王國確實經營得非常成功，財源滾滾！

但隨後阿燦馬上謙虛地補充了一句「都唔係發達嘅」。（影片截圖）

68歲最新狀態曝光 頭髮稀疏滿面白鬚顯老態

雖然事業發展得意，但畢竟歲月不留人，久未露面的阿燦在零濾鏡的影片中，也被網民留意到增添了不少歲月的痕跡，呈現出三大老態特徵。

久未露面的阿燦明顯衰老不少。（影片截圖）

比起早前的狀態，阿燦頭頂的頭髮明顯變得更為稀疏，髮線有後移跡象，他嘴邊的鬍鬚越留越長，且已經呈現全白狀態，整個人看起來比實際年齡（68歲）似乎更為蒼老。而當他對著鏡頭開懷大笑時，他多年來的「煙屎牙」情況似乎比以往更加嚴重，牙齒大泛黃色。

阿燦多年來的「煙屎牙」情況似乎比以往更加嚴重。（影片截圖）

星級食府賣高價食材 導演高志森現身撐場

雖然外表添了老態，但阿燦作為「大老闆」的氣場依然強大。他的星級餐廳「星廚私宴」主打由高價食材所製的精緻佳餚，奢華程度令人咋舌。影片中便介紹了餐廳的招牌菜「紅燒高湯四大天王」，當中包含的頂級食材極其珍貴：澳洲兩頭鮑、印尼豬婆參、紐西蘭花膠、金勾翅等，盡顯氣派。

阿燦介紹了餐廳裏的招牌菜「紅燒高湯四大天王」。（影片截圖）

適逢餐廳開業一周年，香港著名導演高志森亦親臨馬來西亞現場力撐好友。有了名導好友的支持與蒸蒸日上的生意規模，相信「阿燦」廖偉雄的馬來西亞飲食王國，未來只會越做越大！