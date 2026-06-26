梁非同《夢說紅樓》大獲好評　汪明荃陳寶珠現身撐場讚不絕口

由粵劇年青花旦梁非同擔大旗之「非同劇團」，日前(24日)完成一連三場（6月22日至24日）全新編寫粵劇《夢說紅樓》，於高山劇場新翼演藝廳首演，梁非同飾演的林黛玉，分別三晚與三位各有風格的賈寶玉—王志良、文華（反串）及梁振文演繹《紅樓夢》。

王志良、梁非同（官方圖片）

文華、梁非同（官方圖片）

三場均一票難求，觀眾整晚都投入凄美寶黛配中，尤其梁非同獲中國國家一級演員上海越劇單仰萍老師，將王派經典角色林黛玉的身段及內心戲無私教導，無疑在演出上身段做手更得到提升，觀眾大讚梁非同身段優美，是當今花旦中的「非一般林黛玉」。

《夢說紅樓》謝幕。（官方圖片）

眾星捧場 星光閃耀睇好戲

連日來更吸引不少粵劇界、演藝界、文化界前輩親捧場，包括：陳寶珠、汪明荃、著名導演許鞍華、尹飛燕、吳美英、賈思樂、江雪鷺、楊偉誠博士、張德蘭、劉家豪、梅小青、何文匯教授、汪玲、劉緯民、查小欣等，星光閃耀高山劇場新翼，寶珠姐與汪阿姐都有入後台為非同打氣，寶珠姐對非同讚口不絕，更笑說與非同要私底下吃飯再詳談，而汪阿姐稱自己在粵劇上未演過林黛玉，現時更難演年輕林黛玉，所以觀看非同與王志良演出也很滿足，尤其見到非同好多靚衫。

王志良 汪明荃 梁非同（官方圖片）

何文匯 彭美施 陳復生 賈思樂（官方圖片）

梁非同 許鞍華 彭美施 王志良（官方圖片）

陳寶珠（官方圖片）

《夢說紅樓》明年3月推出第二部曲

《夢說紅樓》總策劃施姐（彭美施）更在謝幕時向觀眾率先披露《夢》劇今次早有部署為三部曲，她說：「這個夢還未完，因為我籌備《紅樓夢》有三部曲，《夢說紅樓》是第一部，我們已決定2027年3月5至7日，由施製作籌備再演出升級版《夢說紅樓》，而2028年更有個終極的《紅樓夢》，更會分上下集演出希望到時大家繼續支持。」觀眾拍掌回應等睇好戲，更即追問幾時可以訂飛。

楊偉誠張德蘭 江雪露 彭美施（官方圖片）

賈思樂（官方圖片）

劉緯民汪玲彭美施（官方圖片）

梁振文：非同比預期演得更出色

至於身兼班主及花旦的梁非同與其中一位賈寶玉梁振文一起接受訪問，梁振文更對非同說：「妳很厲害，三晚應付不同的拍檔，好佩服妳！非同比我預期中演得更好，因為我和不同的花旦都合作過《紅樓夢》，非同有她自己的表演方式而且身段好，亦都感覺到有單老師(單仰萍)的影子。」

梁振文梁非同落淚（官方圖片）

梁非同：三位賈寶玉各有風格

梁非同回應說:「真的要多謝上海越劇單仰萍老師的教導，她對林黛玉詮釋《焚稿》、《葬花》、《進府》都研究細膩，我很有幸地得到單老師的教導。」

梁非同（官方圖片）

問到非同對三位對手所演的賈寶玉有何不同感受？她說：「三位賈寶玉各自有風格，王志良是一個很熱情的寶玉，文華就一位比較文質彬彬的賈寶玉，振文就是一位比較稚氣、孩子戲的賈寶玉，即使他們講同一番台詞，但所給我的能量、情感都不同，所以每一次的效果都有分別，這個就是舞台表演好玩之處，如果觀眾連看三場應該都感受到三位賈寶玉和我都有不同的火花交流。」

梁非同落淚（官方圖片）

王志良：演賈寶玉夢想成真

首位賈寶玉王志良則說：「非常開心可以演經典的賈寶玉角色，其實賈寶玉是我一直很喜歡的人物，但我覺得自己比較高大一點，今次很開心終於有機會演這個長劇，有一種夢想成真的感覺。」

王志良（官方圖片）

文華：今次演出留美好回憶

身兼編劇與第二晚反串演賈寶玉的文華表示：「多謝非同劇團給我機會，希望以後多些機會共同寫劇本，如果再有機會演出，一定會有更大修改，所以有機會看今次的，其實都是一次而已，因為下次一定會不同，所以這是個美好回憶。」