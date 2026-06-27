戴志偉再反擊林漪娸「伸脷」指控　重申清白大嗌冤枉：佢要解釋囉

林漪娸早前在電台節目中大爆陳年內幕，指控37年前與戴志偉合拍劇集《他來自江湖》接吻戲時，男方無故「加料」伸脷，直指對方當年是在「欺負新人」。對此，戴志偉日前出席活動時，忍無可忍再度作出強烈反擊，除了詳細還原當年的拍攝內幕，更強硬要求女方給予合理解釋！

林漪娸早前大爆自己螢幕初吻被加戲，遭戴志偉「加料」伸脷。（新城廣播）

2024年林漪娸曾同戴志偉等人打高爾夫。（抖音@戴志偉）

戴志偉列舉鏡頭盲點喊冤

面對林漪娸的指控，戴志偉在接受TVB娛樂新聞台訪問時顯得相當激動與無奈。戴志偉詳細拆解了當年的拍攝細節，他指出該場接吻戲全長雖為10秒，但雙方嘴唇真正接觸的時間僅有短短2秒，導演一叫Cut Shot後兩人便立刻分開。當時的機位是從女方的後方拍攝背影，戴志偉的整張臉被完全遮擋，在這種鏡頭盲點和時間限制下，他直言「點可能有嘢發生？」

戴志偉接受TVB娛樂新聞台訪問，為自己喊冤。（YouTube@TVB娛樂新聞台）

戴志偉更透露當年都在日夜瘋狂拍戲，整個人都疲憊不堪，一心只想著全力拼搏，絕對沒有閒情逸致去搞其他事情：「我希望大家睇清楚囉！即係各有各所求，佢有佢嘅要求，但我都唔希望受到傷害。因為我喺TVB做咗咁多年，絕對清白，所以我覺得好冤枉，或者會保留一啲追究嘅權利啦！」當被問到會否主動找林漪娸對質時，他態度堅硬地回絕，並表示應該是女方主動聯絡他並給出合理解釋：「我諗應該係佢搵我，佢要解釋囉！」

戴志偉火爆反擊林漪娸「伸脷」指控：「應該係佢搵我解釋。」（YouTube@TVB娛樂新聞台）

網民笑求戴志偉林漪娸「當咀對質」

而TVB娛樂新聞台亦播出了當年兩人在《他來自江湖》中的接吻畫面，供觀眾自行判斷，引發了大批「吃瓜」網民的熱烈討論。有網民戲言希望看到兩位當事人索性召開大會，在全港傳媒見證下「當咀對質」，親自示範如何用兩秒鐘完成高難度動作。

當年戴志偉與林漪娸的接吻片段。（TVB）

巧合的是，林漪娸往年基本上每年都會雷打不動地出席這場高爾夫球慈善賽，兩人經常同場，然而，在「伸脷風波」鬧得沸沸揚揚之際，女方卻突然「神隱」未有出席，隨即引來外界猜測她是否為了避開戴志偉而刻意缺席。

網民留言表示希望看到二人「當咀對質」。（YouTube截圖）