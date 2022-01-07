台灣網絡近日掀起「美輪明宏之亂」，人人手機或電腦背景圖片（Wallpaper）都換成了日本86歲女裝打扮的同志藝人美輪明宏！這個做法原來可以催運，是日本經典都市傳說，而之所以再台灣爆紅，則與Netflix大熱台劇《華燈初上》有關。整個熱潮滿滿的「meme味道」，本文為你解釋前因後果以及究竟如何催運！



台劇《華燈初上》劇照

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又關吳慷仁事？

台灣網民「全面輪陷」，起點竟是台灣知名藝人吳慷仁！台劇《華燈初上》大熱，當中吳慷仁飾演的夜店「媽媽生」角色「寶寶」演技出眾，網上談論度極高。Instagram擁有25萬粉絲的網紅「地表最強敗犬 3.0」 發文表示，一直覺得寶寶角色好眼熟，認為原型根本是美輪明宏。有網民留言表示，日本都市傳說只要把美輪明宏圖片設定成「待機畫面」，就可以催運。就因為這段對話，台灣便引爆了美輪明宏之亂！

「地表最強敗犬 3.0」在ig上笑說，沒料到大家都是「愚婦」，如此迷信，鼓勵分享成功催運經驗，結果引來更多仿效。（ig截圖）

身世坎坷勇敢出櫃

美輪明宏二戰前於長崎出生，經歷過原爆、家道中落，60年代走紅後無懼社會保守風氣主動出櫃，晚年才登上《紅白》舞台。一生曲折的她有不少名言，如「抱著感謝的心，就有活下去的動力。」漸漸成為日本年輕人的另類心靈雞湯 ，走進年輕人手機畫面，再變成都市傳說👇👇👇即睇美輪明宏懶人包及催運法 👇👇👇

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不少台灣網民都聲稱換上美輪明宏的圖片後有好事發生，大讚有效！你會不會想試試呢？