小S徐熙娣自製「美輪明宏桌布」：招財到爆！網民即刻下載自用

【美輪明宏／小S徐熙娣】日本一個都市傳說近日意外在台灣爆紅，據傳只要把手機桌布換成日本藝人「美輪明宏」的照片，就能帶來好運，且不同顏色的背景還有不同功效，包括金黃色能招財、粉色可招桃花等，吸引許多當地網民跟風實測，台灣女星小S（徐熙娣）也搭上這波風潮，貼出自製版桌布直呼「不如換我的吧！」



小S 8號晚間驚喜現身台視2022超級巨星紅白藝能大賞，擔任本土天團「玖壹壹」的神秘嘉賓，她以一身呼應虎年的黃黑相間禮服登場，還畫上大濃妝、梳起復古髮型，整體造型相當亮眼，甚至還在台上大劈腿，成為當晚紅白高潮彩蛋之一。

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剛結束表演的小S，跟上美輪明宏桌布潮流，自製「美輪熙娣」版本，只見她把背景塞滿金黃色玫瑰，搭配當晚表演的服裝復古造型，以及微微睜開的雙眼及雙唇，完美抓住精隨。她也在貼文提到，參加完一場很厲害的表演，是她最愛的復古風，若要換手機桌面的話，不如換她的吧，「根本就是招財招到爆！而且還很美！」

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小S自製桌布才曝光短短一小時，就吸引超過2.7萬人按讚關注，粉絲們趕緊按下儲存鍵，更換手機桌布並曬出成品，紛紛嗨喊「太美了吧，馬上換」、「各種顏色都要出！拜託」、「我的第一棟豪宅靠s你了」、「一夕暴富不是沒可能，先從換桌布開始」、「這個我願意換，原版的我不行」、「果然走在時代的先鋒」。

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