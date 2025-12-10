韓影帝趙震雄涉性侵退圈　再被爆曾K房打人　苦主竟是這頂流男星

韓國影帝趙震雄日前遭韓媒D社（Dispatch）爆出曾是少年犯，涉及竊盜、性侵，經紀公司Saram娛樂先是發聲認了有年少犯罪，但強調無關性暴力，並向大眾致歉。



隨後趙震雄再透過公司宣布退出演藝圈，震驚演藝圈，且爭議持續延燒，D社再爆料他入行後仍對他人施以暴行，根本演藝圈惡霸！而遭他毆打的演員是誰？網盛傳是如今已是人氣演員的丁海寅，對此，尚未有人證實此事，遭傳為受害者的丁海寅亦未對此有所回應。

趙震雄（豆瓣）

趙震雄宣布退出演藝圈，有韓國法界、政界人士認為：「罪不至此，年少犯罪應給予改過自新的機會。」但亦有反對說法，認為趙震雄並非僅是順手牽羊罪行，雖他透過公司否認性暴力，但網友並未全然相信，認為他持續進行公眾活動，會給受害者二次傷害。

而在各方論點持續熱議中，D社再爆趙震雄入行後犯下酒駕、毆打等行為，但他仍持續在演藝圈中發展，直指社會被非沒有給他第二次機會，而其中成為焦點事件之一的KTV冰塊砸人一事，網友比對曾和趙震雄合作、時間點等線索，推測受害者恐是丁海寅。

丁海寅（Instagram@holyhaein）

更多丁海寅的相片：

+ 13

網友指出丁海寅曾和趙震雄合作《愛的禮讚》，雖然丁海寅憑《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《D.P：逃兵追緝令》等片如今已為知名人氣男星，但2014年時他確實還是新人，並指出丁海寅是經紀公司FNC娛樂以經營樂團、偶像歌手聞名，所以當時被要求唱歌。

對於網傳KTV打人、受害者身份的疑問，Saram娛樂稱演員（趙震雄）已退圈，無可奉告。丁海寅方面亦沒有回應。

延伸閱讀：

得知罹癌重做遺囑規劃！立威廉攜妻女飛日本度假

小煜5年婚沒了！導火線曝光爆簽保密協議 經紀人說話了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】