D社爆韓影帝涉權勢性侵　女方猶幸逃脫報警　他急刪IG帳號避風頭

韓國媒體3月11日爆料指出，一位大咖音樂劇男演員A某2025年涉嫌「權勢性侵」，女方逃離現場後立刻打電話報案，經過警方調查後已將A某移送檢方。



韓國第一狗仔《Dispatch》揭露這名演員的身份，就是63歲的南慶周（남경주）。

南慶周남경주（YouTube@YTN）

涉權勢性侵 矢口否認仍送辦

根據韓國媒體《MBN》報導，A某去年在首爾對一位女性伸出狼爪，受害者逃離現場後就撥打112報案，警方也趕緊前往救人。首爾方背警察署2月以涉嫌利用權勢性侵之嫌疑將他以不羈押方式移送首爾中央地方檢察廳。

據悉，A某在調查過程中矢口否認犯案，不過警方認為確實有嫌疑，該案正由首爾中央地方檢察廳婦女兒童犯罪調查第二部進行調查。韓國媒體先傳出A某不僅是韓國頂尖的音樂劇演員，直到去年10月都還在作品中擔任主演級的角色，演出約50部音樂劇跟舞台劇。

真實身份曝光 急刪帳號避風頭

就在許多人還在猜到底A某是誰之際，《Dispatch》就揭露犯案的就是63歲男星南慶周。1995年曾榮獲百想藝術大賞的人氣獎，也曾拿下韓國音樂劇大賞的影帝，連年摘下多個音樂劇相關獎項，還擔任弘益大學表演藝術學系的副教授。南慶周回應媒體：「目前確實有案件正在調查中。」他不願證實就是新聞主角，但已經刪除Instagram。

