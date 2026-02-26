內地短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」　畫面照播出惹爭議

近日有內地網友爆料稱，在網絡熱播的一部短劇，竟出現疑似「揩油襲胸」鏡頭，引發爭議並衝上熱搜。



綜合內地報導，這部劇名為《重回被換子之前，侯府主母贏麻了》，眼尖網友發現，在第28集表演一段綁架情節時，該場戲的男演員，從後方用手掩著女演員的嘴，另一隻手則抱著對方身體，企圖拉走女演員。然而，男演員的左手，明顯的放到女演員的胸部，且左右移動，疑似在「揩油襲胸」。

報導指出，影片曝光後，有觀眾感到離譜，並留言表示，

就算是無心的，也沒必要把這種鏡頭保留下來。

報導表示，這部該劇目前在影音平台熱播榜「重生」主題分類，位列第五，整體熱度頗高。不少網友指出，這部短劇節奏快、拍攝週期短，但應注意鏡頭設計與演員保護，避免引發爭議。

至於疑似「揩油襲胸」的鏡頭是故意為之還是不小心，劇方尚未作出回應。大陸近年興起「微短劇」，一種適合手機觀看的直畫面「直屏短劇」，一集約2至3分鐘，集數約60、80集甚至100集，全集總長度約2到3小時，另一種為「橫屏短劇」，兩者皆屬於低成本製作，頗受網友歡迎。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】