日本偶像川井める遭鹹豬手「連碰腿5次」　竟檢討自己不該穿短裙

日本地下偶像女團「 みみっchu」成員川井める近日在X發文，透露自己搭乘電車時，鄰座乘客疑似故意多次碰觸大腿。



雖然她認為對方或許並非刻意，但因類似情況反覆發生約5次，仍讓她感到相當在意，甚至還覺得自己穿短裙也是有責任，立刻引發網友熱議。

川井める（IG@meru___chu）

更多川井める照片：

+ 13

川井める還公開自己用手機拍下事發當下的影片，只見鄰座的男性將右手放在，兩人座位之間的空隙，且很貼近川井める的大腿，她坦言，或許對方只是不小心接觸，加上自己穿著露出大腿的裙子，反思是否是自己的穿著因素所造成。

不過，她指出對方前後大約重複碰觸了5次，讓她逐漸感到不對勁，因此選擇將此事公開分享。她也向所有搭乘電車的民眾喊話，希望大家為了讓彼此都能舒適乘車，也為了避免產生不必要的誤解，在能力所及的範圍內盡量減少與他人的身體接觸。

不少網友看完貼文後留言表示，即使是在擁擠的電車上，無論穿著如何，每個人都應該受到尊重，不應將責任歸咎於被碰觸的一方。

「一般人不會把手放在那種地方吧！真噁心」

「以男性角度來看，通常為了避免被誤認為是痴漢，不會把手放在那樣的地方」

「他絕對是想去碰，所以把手放在那裡的吧」

「『手放在那樣的地方會被誤認為色狼哦！！』用超大聲音提醒他一下會比較好。」



【延伸閱讀】AKB48創團21年首開除 花田藍衣私聯粉絲被炒 反控被迫剃頭認錯（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 20

延伸閱讀：

綾瀨遙、大悟飾演夫妻「異樣感」炸裂！背後真相曝光

韓媒爆《清潭國際高等學校》推衍生劇！i-dle薇娟成新女王

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】