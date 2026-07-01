谷婭溦開盛大生日騷獲羅天宇力撐　現場唱足兩小時全場爆滿

谷婭溦(Vivian)將於7月8日生日 ，為答謝樂迷多年支持，於6月30日舉行盛大生日音樂派對《Vi & We谷婭溦生日音樂會》，今次生日音樂會得到一眾圈中好友現身支持，當中包括（排名不分先後）：羅天宇、周志康、莫家淦、黃建東、朱晨麗、張佳添、劉洋、崔建邦、杜詠心、顏米羔、龍婷。

谷婭溦生日音樂會大合照。（公關提供）

跨界參演新聞女王二兼任導師

過去一年，谷婭溦在音樂道路上不斷突破， 除了推出多首廣東及國語作品，更積極開拓不同音樂風格，而且再突破歌手身分，參演《新聞女王2》，其後為《中年好聲音4》擔任歌唱導師，而且又為音樂舞台劇《花影夢》擔任女主角挑戰將廣東歌加入粵劇元素現場演繹，Vivian絕對是多才多藝的女藝人。今次生日音樂會，她不僅現場演繹多首耳熟能詳的經典金曲，並邀請了唱得之人羅天宇，周志康擔任演唱嘉賓，並合唱多首膾炙人口的作品。除此之外，Vivian更精心準備了從未曝光的驚喜舞台。

是次演出晚上8時舉行，現場座無虛席，音樂會開首谷婭溦一口氣唱出《等出場的光》及《習慣》揭開序幕，唱罷Vivian 說出今晚主題：「今晚係Vi & We，Vi即係我，而We就係在場嘅每一位，希望今晚都可以成為你哋嘅難忘回憶！」接著粉絲現場大聲吶喊，Vivian 唱出《我要和你在一起》。有小辣椒之稱的谷婭溦一向給予人真性情，坦率的性格，她表示：「我講嘢真係唔叻，我知道現場嘅每一位都陪伴咗我好耐，你哋講過嘅每一句說話，每一個留言我都有睇同埋聽，我好希望大家見到現場嘅谷婭溦同電視嘅不同，我成日都唔識講嘢，所以希望大家透過音樂認識真正嘅我。」接著唱出《在一起》。

谷婭溦感性發聲用音樂識真我。（公關提供）

特意推出親筆填詞國語新歌

一向竉粉的Vivian為了隆重其事今次音樂生日會，她特意在音樂會前推出由自己執筆填詞的全新國語歌曲《愛自己啊》，並由「三金」（金曲獎、金馬獎、金鐘獎）製作人陳建騏度身打造，並在今次生日音樂會首次獻唱，憑歌寄意，叮囑所有支持者一定要愛自己。提到不少現場歌迷都是追隨着Vivian多年，甚至從她入行開始支持到現在，當響起她代表作《哭牆》前奏時，觀眾馬上歡呼，並由第一位音樂會嘉賓羅天宇出場與Vivian一齊合唱。

來到音樂會中段，表演嘉賓除了有羅天宇之外，Vivian邀請了相識多年的唱得之人周志康並合唱《K歌之王》，周志康表示：「溦溦係我嘅好兄弟，我哋經常一齊工作，大家都係追夢之人，我好佩服佢克服語言障礙嚟到香港追夢，呢樣嘢真係好難，每次見到佢好努力咁去克服廣東話，我覺得好犀利。」 Vivian亦不忘為好兄弟打氣：「佢唱歌好好聽，大家一定要喺《中年好聲音4》支持佢呀！」

表演嘉賓除了有羅天宇之外，Vivian邀請了相識多年的唱得之人周志康並合唱《K歌之王》。（公關提供）

到快歌部分，Vivian準備了串燒歌曲：《今天你瘦了嗎》，《潘朵拉》及《重口味》直接把現場氣氛拉到最高，然後在氣氛最高脹的氛圍下由周志康羅天宇送上生日蛋糕，並由全場歌迷大合唱生日歌，為谷婭溦送上最溫暖最窩心的祝福。是次生日音樂會Vivian唱足兩小時，並與歌迷互動玩遊戲，為Vivian送上難忘的生日夜。