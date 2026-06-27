張凌赫公開體檢數據　190cm僅68kg體脂8%　昔日體重破百被叫胖赫

28歲的大陸男星張凌赫，憑藉俊朗外型與190cm的修長身材，近年來在演藝圈迅速崛起，接連出演多部熱門戲劇，特別是古裝劇《逐玉》的熱播，更讓他穩坐新生代男神寶座。



隨著知名度持續攀升，他的一舉一動都備受外界關注，近日他在綜藝節目《開始推理吧》中大方公開自己的體檢數據，不料驚人數字曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。

張凌赫在節目中透露自己的體檢數據。（《開始推理吧》節目截圖）

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在節目中，張凌赫聊到自己的健康檢查結果，透露前幾天才剛做完體檢，體重僅有68kg，體脂率更是低到只有8%。以他190cm的身高來看，這樣的體重明顯偏輕，根據一般成人BMI計算，68kg已屬偏瘦體型。消息一出，引來大批粉絲心疼討論。

事實上，張凌赫並非天生就擁有如此纖瘦的體態。他過去曾多次在訪談中提及，大學時期因缺乏運動加上飲食不規律，體重一度飆破100kg，整個人圓潤到在路上遇到高中同學都沒被認出來。那次經歷讓他痛下決心改變，靠著控制飲食與規律健身，在短短幾個月內成功減重20多kg，從此告別「胖赫」綽號，轉型為現今螢幕上的標準男神身形。

進入演藝圈後，張凌赫對體態的要求更加嚴格，會根據不同戲劇角色的需求機動調整體重。他透露拍攝古裝劇《逐玉》時，為了詮釋武將的威猛氣勢，曾透過重量訓練刻意增肌，讓體重回升至76kg左右，以求穿上盔甲時更具份量感。然而對比最新的68kg數字，明顯又比拍攝期瘦了一圈，讓粉絲格外心疼，猜測應是近期拍戲與綜藝兩頭燒所致。

除了身高體重引發關注外，節目中還意外揭露了張凌赫的鞋碼為44號。當時案件線索中出現一雙44碼的鞋子，為了確認持有人，製作單位安排幾位男嘉賓輪流試穿，結果張凌赫、劉宇寧與周柯宇三人都能順利套上，這才發現三位男星的腳型尺寸意外一致。這個小插曲不僅為緊張的推理過程增添輕鬆笑料，也讓粉絲對張凌赫的「身體數據」有了更全面的認識。

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