蕭敬騰婚禮誓詞太魔性 網民遭洗腦深夜失眠釣出林有慧獲10字回覆
撰文：TVBS新聞網
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金曲歌王蕭敬騰2024年婚禮上的經典誓詞「六月是夏天、夏天是Summer、Summer是林有慧、林有慧是我老婆」，近日再度成為網路熱議話題。
一名網友在Threads分享，自己準備入睡時腦中竟不停響起這段台詞，笑到完全睡不著，貼文意外釣出老婆林有慧本人現身回覆「不好意思打擾你的睡眠」，短短十字讓網友全笑翻。
重溫蕭敬騰高調求婚林有慧畫面：
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林有慧本尊現身回覆
該名網友發文表示，本來已經快睡著，眼睛閉上後腦中卻突然浮現蕭敬騰的聲音，不斷重複婚禮上的經典誓詞，害他躺在床上笑到停不下來。貼文曝光後迅速引發熱議，累積超過65萬次瀏覽、4萬讚，更意外釣出Summer林有慧親自現身留言區幽默回應。
Summer的回覆讓網友直呼：
「本人竟然來了」
「真的回不去了」
「現在換我腦中開始循環」
紛紛表示看到留言又忍不住重播婚禮片段。怎料Summer又回「我是很有誠意的道歉」，網友立刻再去回味經典結婚畫面，讓Summer苦笑「我現在才發現我的表情」。
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