aespa Karina出席活動長腿白到發光成焦點　網瘋傳：以為穿白絲襪

韓國人氣女團aespa成員Karina（劉知珉）身高168公分，憑藉精緻的「AI建模臉」、高挑比例與亮眼身材圈粉無數，IG更累積超過2,256萬名粉絲追蹤。



近日有網友翻出Karina昔日出席品牌活動時，一雙白到發光的長腿意外成為焦點，甚至讓不少網友第一眼誤以為她穿了白絲襪，引發社群瘋傳。

韓國人氣女團aespa成員Karina身高168公分，憑藉精緻的「AI建模臉」、高挑比例與亮眼身材圈粉無數。（IG@katarinabluu）

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aespa成員Karina身高168公分腿部肌膚超白？

近日有脆網友分享一段影片，並以「我以為她穿了絲襪，直到我看見了腳趾」為題發文。畫面中，aespa Karina身穿連身裙現身活動，一雙腿因燈光照射顯得極度白皙，不少人乍看都誤認為她穿著白色絲襪，影片曝光後立刻掀起討論，網友紛紛留言表示：

「那是絲襪吧，拉緊變透而已」

「白得有點恐怖」

「可是脖子跟臉沒有那麼白啊」

「感覺是光線和拍攝角度問題」

「這有穿吧？怎麼可能有人比舒華還白」

「白到發光了」

「如果是葉舒華那不就更誇張」



隨著討論越來越熱烈，原PO也補充分享另一段室內拍攝的照片，只見在不同光源下，aespa Karina的膚色明顯自然許多，讓不少網友改口認為應該是現場燈光與鏡頭曝光造成的視覺效果，留言表示「室內看起來就正常多了」、「果然是光線問題」、「攝影機真的會把膚色吃掉」。

不過也有人笑說，無論是不是光線影響，Karina的逆天美貌和白皙肌膚依舊相當吸睛，再次證明她每次公開露面都能輕鬆掀起話題。

隨著夏季高溫來臨，想維持均勻透亮的膚色，比起一味追求「白」，更重要的是做好防曬，防曬最主要的作用是降低紫外線對肌膚造成的傷害，幫助減少曬傷、光老化及細紋產生；同時也能降低黑色素沉澱、曬斑與膚色不均的機率，讓肌膚維持穩定健康的狀態，以下推薦5款給大家！

2026防曬推薦

1. BAKEL－隱形專護防曬棒SPF50+

意大利純淨保養品牌BAKEL全新推出「隱形專護防曬棒SPF50+」，主打高係數防曬與保養一次完成。採用TinosorbS廣譜濾光系統，提供全波段UVA／UVB防護，質地透明、不泛白、不易起屑，即使妝後補擦也不影響妝感。產品通過眼科測試，全臉包含眼周、眼瞼、鼻翼、嘴唇等細緻部位皆可安心使用，也適合刺青、疤痕及半永久彩妝區域加強防護。配方僅含14種成分，採無水設計，不添加矽靈、礦物油，並加入乳木果油、杏核油及維生素E等保濕抗氧化成分，同時具備抗水抗汗效果，無論日常通勤、戶外活動或旅行隨身攜帶，都能快速完成防曬補擦，是夏季相當實用的防曬新品。

2. 安耐曬ANESSA－《玩具總動員5》限定聯名防曬露

今年夏天，安耐曬ANESSA攜手《玩具總動員5》推出超萌限定聯名包裝，以人氣角色叉奇、三眼怪為設計靈感，將防曬與童趣完美結合。此次推出「安耐曬－膠原保濕防曬總動員」及「安耐曬－美肌潤色防曬總動員」兩款限定組合，除了包含品牌熱銷明星商品「金鑽高效防曬露」與今年話題新品「防曬水凝乳系列」，更加碼附贈可搭配迷你防曬露使用的限量角色掛飾，讓叉奇、三眼怪陪伴你迎接通勤、旅行、海邊戲水及戶外活動，成為今年夏天最療癒也最實用的《玩具總動員5》收藏周邊。

在產品方面，「金鑽高效防曬露」主打高防曬係數、抗汗、防水及耐摩擦配方，即使長時間待在戶外也能維持穩定防護力，水感質地清爽不黏膩，是夏季戶外活動的人氣首選。而今年全新上市便獲得不少好評的「防曬水凝乳系列」，則導入全新自動水分平衡科技，能因應室內外環境變化，降低臉部防曬悶黏與底妝打架問題。其中，「膠原保濕防曬水凝乳」主打24小時長效保濕，透明無色，特別適合妝後補擦；「美肌潤色防曬水凝乳」則兼具防曬與潤色效果，能修飾暗沉、提亮膚色，打造自然好氣色，滿足不同膚況與日常需求。

3. 理膚寶水La Roche-Posay－安得利UVAIR空氣感極效精華防曬

理膚寶水推出全新突破性防曬科技，打造獨家專利「0.g NEWUVAIR空氣感隱形抗曬科技」，並首度導入於新品「理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬」，主打SPF50+高防護同時兼具極致輕盈膚感，重新定義高係數防曬的使用體驗，這款防曬以「零感空氣膜」質地為特色，上臉幾乎無負擔、不黏膩也不泛白，並含高達50%基底精華配方，結合玻尿酸、煙鹼醯胺與維他命E等保養成分，在防曬同時兼顧保濕與修護。搭配品牌完整抗UV濾劑科技，可長時間抵禦UVA、UVB及長波UVA傷害，並協助對抗空污與氧化壓力，提供日常長達16小時的穩定防護。

4. DR.WU－輕透水感物理防曬液

延續DR.WU一貫對防護力、保養效能與使用膚感的高標準，2026年6月「全方位防曬系列」再推全新力作「輕透水感物理防曬液SPF50+/PA+++」。新品特別攜手日本防曬製造大廠共同研發，採用奈米級防曬粉體結合日本透薄隱形成膜技術，使防曬質地更加輕盈均勻、貼合肌膚，改善傳統高係數純物理防曬常見的泛白、厚重與黏膩問題，上臉後呈現自然提亮效果，並維持水感清透、不悶不黏的舒適膚觸，同時更添加高濃度5%煙鹼醯胺（B3），在防曬同時協助舒緩日曬帶來的不適與乾燥，除了高效防護與優異膚感，DR.WU也同步強調保養修護力與安心理念，產品搭配甘草酸二鉀與積雪草萃取，強化日間肌膚穩定度，從防曬、舒緩到修護一次到位；同時延續品牌低敏、無添加精神，不含酒精、香精與Paraben防腐劑，並採用海洋友善配方，符合多國環境標準，在守護肌膚的同時也兼顧永續理念，使其適用於敏弱肌、醫美術後肌膚，甚至6個月以上嬰幼兒皆可安心使用。

5. 雅漾Avène－去油光霧感防曬乳SPF50

2026年雅漾（Avène）針對不同膚質需求全面升級防曬系列，推出四款全新防曬產品，結合品牌獨家「超寬頻抗藍光防護科技」，無論是油性肌、乾性肌或初老肌，都能找到對應的專屬防曬選擇，在日常生活中全面對抗紫外線與藍光造成的光老化傷害，品牌研發出獨家TRIASORB®防護科技，能有效延伸防護光譜至藍光（HEV），協助肌膚同時抵禦紫外線與高能可見光的雙重傷害。雅漾「去油光霧感防曬乳SPF50」搭配吸油控油粉體設計，可有效吸附多餘油脂、柔焦毛孔，使夏季出油肌膚維持清爽穩定狀態，讓防護力與膚質修飾效果同步升級，打造更輕盈舒適的日常防曬體驗。

每到夏天，「防曬」早已不只是追求白皙肌膚，而是維持肌膚健康最重要的一步。無論是像aespa Karina一樣擁有令人稱羨的透亮膚況，還是希望減少曬黑、曬斑、暗沉與光老化問題，都應建立每天擦防曬、適時補擦的習慣。尤其長時間待在戶外、通勤或旅遊時，更別忘了每2～3小時補擦一次，並搭配帽子、陽傘等物理性防曬，才能真正降低紫外線對肌膚造成的傷害。今年夏天，不妨依照自己的膚質與生活需求，挑選最適合的防曬產品，讓肌膚在享受陽光的同時，也能維持健康、穩定又透亮的最佳狀態。

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