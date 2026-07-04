曾志偉監製新劇《狩謊》開機　張頴康現身加盟與內地小生成毅合作

現年44歲的實力派演員張頴康自宣布離開無綫（TVB）後，其未來動向一直備受外界關注，早前他就與太太麥雅緻轉戰內地社交平台分享家庭日常。近日，前無綫總經理曾志偉在網上公開了《狩謊》的開機儀式，正處於工作空窗期的張頴康驚喜現身於演員陣容之中，宣告正式加盟這部「未拍先火」的年度重頭大作，迎來了離巢後的事業全新轉機！

張頴康去年底宣布離巢TVB。(IG@cheungwinghong)

張頴康與太太麥雅緻轉戰內地平台。（直播截圖）

曾志偉離巢「創業作」！攜手《寒戰》導演打造硬核懸疑

這次張頴康有份參與的《狩謊》，絕對是一個極佳的發展與突破機會。這部劇集不僅是曾志偉卸下無綫職務、經過休整後，成立全新公司積極招攬實力派人才的幕後大作，其黃金班底更是堪稱電影級的頂級組合。

曾志偉慶祝《狩謊》開機大吉，張頴康都有份。（小紅書＠曾志偉）

《狩謊》男主角由特意內地人氣小生成毅擔綱。（小紅書＠曾志偉）

據悉曾志偉將親自出任《狩謊》監製全程統籌，並請來曾執導《寒戰》系列的金像獎最佳導演陸劍青掌舵，主打原汁原味的港風硬核犯罪懸疑。男主角已確認由內地超人氣小生成毅擔綱，除了成毅與張頴康的「雙雄」火花，外界更盛傳金像影后袁詠儀（靚靚）亦有份參與演出，陣容堪稱豪華。

《狩謊》將由曾志偉親自擔任監製。（小紅書＠曾志偉）

《狩謊》全劇共18集，採用高規格的粵語與普通話雙劇本模式拍攝。劇情由四個單元故事串聯而成，主打「案中案」以及層層反轉的心理博弈。

曾志偉同粉絲們問好。（小紅書＠曾志偉）

張頴康好演員光芒不滅

張頴康在電視圈默默耕耘多年，一直以敬業、演技紮實著稱，不論是正氣角色還是反派小人都完美駕馭。這次他能在離巢後的短暫空窗期內，迅速被曾志偉的新團隊相中並招攬旗下，正正證明了他在行內備受肯定的實力與良好口碑。