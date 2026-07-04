學霸主持瑪姬獲律政司邀請　孖副司長張國鈞同台傳授貼地溝通秘笈

擁有香港大學應用語言學碩士學位的瑪姬，一直被大家公稱為 「學霸主持」，她身兼多職作跨界發展，除了現身各大品牌及企業活動擔任司儀外，她自2024年起主持的ViuTV校園節目《學界Create, Like and Share》亦大受學界歡迎，至今已深入走訪全港超過130間中小學。瑪姬近年更積極回饋社會，除了恆常義教基層兒童司儀口才外，其專業形象及談吐亦深得學界和商界青睞，不時獲校長及企業主管邀請，分享說話藝術與職場穿搭技巧，助受眾建立自信。

瑪姬獲律政司邀請出席《「傳承共建 法治社會」法治教育領袖培訓計劃》。（官方提供圖片）

瑪姬與律政司副司長張國鈞同台分享

日前，瑪姬更獲律政司邀請出席《「傳承共建 法治社會」法治教育領袖培訓計劃》，與律政司副司長張國鈞博士, SBS, JP於律政中心同台，聯手主持「法治的傳播：教學及溝通技巧和準則」環節，向在場120位法律界專業人士及社區領袖傳授溝通秘笈。對於今次將主持專業帶進律政司，瑪姬直言經驗非常難忘：「好感謝律政司對我嘅信任同認同，今次計劃嘅參加者都係法律界同社福界嘅領袖，佢哋本身喺自己嘅專業領域已經獨當一面。我主要係透過衣著外表、咬字談吐、執生技巧，多角度咁啟發佢哋點樣將自己擁有嘅專業知識，用最有效、最接地氣嘅方法傳播畀社區唔同背景嘅人士，令市民大眾都願意聽、聽得明乜嘢係法治精神。」

擁有香港大學應用語言學碩士學位的瑪姬被大家公稱為 「學霸主持」。（官方提供圖片）

瑪姬直言此次經歷非常難忘。（官方提供圖片）

談到首次與副司長張國鈞合作，瑪姬隨即大讚對方毫無架子、親民貼地、說話極具感染力。她更透露了一個後台小細節：「我哋出場前喺隔離嘅研讀室做briefing，當時見到副司長份筆記上面有唔少手寫重點，呢份對細節認真專注嘅態度，絕對值得我哋好好學習。」 ‎