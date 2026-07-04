Taylor Swift婚禮轟動全球　老公Travis遭起底曾愛吸毒兼多次偷食

美國樂壇天后Taylor Swift與NFL美式足球巨星Travis Kelce正式步入婚姻！當地時間週五（3日）傍晚，這對全球矚目的「頂流超級情侶」於紐約曼哈頓最具指標性的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden, MSG）秘密舉行了星光熠熠的婚禮。

Taylor Swift與NFL美式足球巨星Travis Kelce正式步入婚姻。（IG@taylorswift）

晚上約7點20分，MSG館外的大型電子屏幕毫無預警地亮起巨型紫色字樣「JusT&T Married!」，正式向全世界宣告兩人開啟人生新篇章，消息瞬間癱瘓各大社交平台！

圖為2026年7月3日，Taylor Swift和Travis Kelce在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園的大屏幕顯示「JUST&T MARRIED」字眼，吸引民眾把握機會自拍打卡。（Reuters）

1,000名巨星賓客塞爆MSG

這場被譽為「本世紀最隆重」的明星婚禮，在保密功夫與陣容上都做到了極致。現場閉門謝絕媒體，並實施嚴格的「手機禁令」。賓客陣容包括名模Gigi Hadid、影星Bradley Cooper、Hugh Grant、Ethan Hawke，甚至連樂壇天后Jennifer Lopez和天王Ed Sheeran都是座上客。

昔日超模閨密Karlie Kloss攜夫現身。（GettyImages）

荷里活性感男神Bradley Cooper。（GettyImages）

婚禮由兩人共同的好友、喜劇巨星亞當山德勒（Adam Sandler）客串擔任證婚人；Taylor的弟弟Austin Swift出任伴郎（Man of Honor），而Travis的明星哥哥 Jason Kelce則擔任伴郎（Best Man）。據悉，新郎與新娘的禮服均由Christian Dior團隊特別度身訂造，鞋履則全數由Christian Louboutin操刀。

英國頂級荷里活巨星 曉格蘭特（Hugh Grant），身穿經典黑西裝與蝴蝶結（Black Tie）大方步入會場以及其妻子 Anna Elisabet Eberstein。（GettyImages）

Travis曾吸毒兼偷食

雖然外界激讚二人是郎才女貌的絕配組合，但Taylor的粉絲卻仍對新郎Travis Kelce昔日的一大堆黑歷史與大膽性癖展開熱烈討論，擔心偶像婚後會再度受到傷害。就連Travis的親生母親Donna過去接受訪問時，都曾直言小兒子年輕時是個徹頭徹尾的「撩是鬥非」破壞王。

Taylor Swift與Travis Kelce順利完婚。（GettyImages）

Taylor Swift老公Travis遭到粉絲瘋狂起底。（GettyImages）

Travis的母親Donna曾透露兒子從小愛與哥哥Jason撩是鬥非。Travis更自爆年幼時曾因與老師發生激烈爭執，一氣之下向老師掟櫈（扔椅子）而遭到學校開除。步入大學後，他曾因沉迷吸食大麻而差點荒廢學業，甚至因為未能通過驗毒檢查，一度被趕出所屬的大學美式足球隊，幸得哥哥及時出手相助才改過自新。

Taylor Swift老公Travis曾因向老師掟櫈（扔椅子）而遭到學校開除。（Reuters）

Taylor Swift老公Travis大學時曾因吸食大麻而被趕出美式足球隊。（GettyImages）

Travis曾自爆性癖

Travis的私生活同樣精彩，他曾自爆駕駛哥哥送給他的跑車前往脫衣舞俱樂部狂歡，結果樂極生悲，車子在店外當場被盜。他於2016年曾主持戀愛真人騷《Catching Kelce》，在節目中同時與50名女性交往。雖然最後與勝出者Maya Benberry拍拖，但期間因男方被指多次偷食而屢次離離合合，最終徹底分手，期間他還跟另一位網紅體育記者Kayla Nicole談過一場長達5年的戀愛，直到2022年才分開。

Taylor Swift老公Travis Kelce曾因多次偷食最終與前任分手。（GettyImages）

除了豐富情史，Travis過去大談私密性癖的言論亦被翻出。他曾直言喜歡女伴為他口交、堅持「第四次約會前一定要上床」否則無法發展，並透露不喜歡熱愛自拍的女性、但不介意另一半隆胸。

Taylor Swift老公Travis Kelce曾大爆自己性癖。（GettyImages）

粉絲憂心重蹈覆轍

正因為Travis過去展示出的「浪子」與「情場玩家」形象過於鮮明，不少粉絲擔心Taylor Swift婚後會再次在感情中受到傷害。

Travis Kelce的過往情史惹得不少粉絲擔心！（GettyImages）

不過，也有理性網民指出，兩人自2023年交往至今展現了極高的情緒價值，Travis在工作和生活中處處展現對Taylor的全力支持與呵護，甚至在婚前大方共同向慈善機構捐贈了2600萬美元（約2億港元）。無論如何，這場世紀婚禮已為娛樂圈寫下最震撼的一頁，祝福這對新人新婚快樂！