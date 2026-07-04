Taylor Swift婚禮轟動全球 老公Travis遭起底曾愛吸毒兼多次偷食
美國樂壇天后Taylor Swift與NFL美式足球巨星Travis Kelce正式步入婚姻！當地時間週五（3日）傍晚，這對全球矚目的「頂流超級情侶」於紐約曼哈頓最具指標性的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden, MSG）秘密舉行了星光熠熠的婚禮。
晚上約7點20分，MSG館外的大型電子屏幕毫無預警地亮起巨型紫色字樣「JusT&T Married!」，正式向全世界宣告兩人開啟人生新篇章，消息瞬間癱瘓各大社交平台！
1,000名巨星賓客塞爆MSG
這場被譽為「本世紀最隆重」的明星婚禮，在保密功夫與陣容上都做到了極致。現場閉門謝絕媒體，並實施嚴格的「手機禁令」。賓客陣容包括名模Gigi Hadid、影星Bradley Cooper、Hugh Grant、Ethan Hawke，甚至連樂壇天后Jennifer Lopez和天王Ed Sheeran都是座上客。
婚禮由兩人共同的好友、喜劇巨星亞當山德勒（Adam Sandler）客串擔任證婚人；Taylor的弟弟Austin Swift出任伴郎（Man of Honor），而Travis的明星哥哥 Jason Kelce則擔任伴郎（Best Man）。據悉，新郎與新娘的禮服均由Christian Dior團隊特別度身訂造，鞋履則全數由Christian Louboutin操刀。
Travis曾吸毒兼偷食
雖然外界激讚二人是郎才女貌的絕配組合，但Taylor的粉絲卻仍對新郎Travis Kelce昔日的一大堆黑歷史與大膽性癖展開熱烈討論，擔心偶像婚後會再度受到傷害。就連Travis的親生母親Donna過去接受訪問時，都曾直言小兒子年輕時是個徹頭徹尾的「撩是鬥非」破壞王。
Travis的母親Donna曾透露兒子從小愛與哥哥Jason撩是鬥非。Travis更自爆年幼時曾因與老師發生激烈爭執，一氣之下向老師掟櫈（扔椅子）而遭到學校開除。步入大學後，他曾因沉迷吸食大麻而差點荒廢學業，甚至因為未能通過驗毒檢查，一度被趕出所屬的大學美式足球隊，幸得哥哥及時出手相助才改過自新。
Travis曾自爆性癖
Travis的私生活同樣精彩，他曾自爆駕駛哥哥送給他的跑車前往脫衣舞俱樂部狂歡，結果樂極生悲，車子在店外當場被盜。他於2016年曾主持戀愛真人騷《Catching Kelce》，在節目中同時與50名女性交往。雖然最後與勝出者Maya Benberry拍拖，但期間因男方被指多次偷食而屢次離離合合，最終徹底分手，期間他還跟另一位網紅體育記者Kayla Nicole談過一場長達5年的戀愛，直到2022年才分開。
除了豐富情史，Travis過去大談私密性癖的言論亦被翻出。他曾直言喜歡女伴為他口交、堅持「第四次約會前一定要上床」否則無法發展，並透露不喜歡熱愛自拍的女性、但不介意另一半隆胸。
粉絲憂心重蹈覆轍
正因為Travis過去展示出的「浪子」與「情場玩家」形象過於鮮明，不少粉絲擔心Taylor Swift婚後會再次在感情中受到傷害。
不過，也有理性網民指出，兩人自2023年交往至今展現了極高的情緒價值，Travis在工作和生活中處處展現對Taylor的全力支持與呵護，甚至在婚前大方共同向慈善機構捐贈了2600萬美元（約2億港元）。無論如何，這場世紀婚禮已為娛樂圈寫下最震撼的一頁，祝福這對新人新婚快樂！