Taylor Swift世紀婚禮封路3日　親哥當男版伴娘　千名賓客玩通宵

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮，於美國時間3日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）登場。現場不僅嚴格規定高規格的「黑領帶（Black Tie）」正裝出席，甚至邀請到荷里活喜劇巨星亞當桑迪拿（Adam Sandler）親自擔綱證婚人，兩人的發言人也在周五正式證實婚訊。



Taylor Swift與Travis Kelce自2025年8月公開訂婚後，一舉一動都是全球焦點。這場被譽為「名人文化巔峰」的婚禮，Taylor Swift天馬行空地找來親哥哥Austin Swift擔任「男版伴娘」，Travis Kelce的哥哥Jason Kelce則出任伴郎。

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不過，這場世紀婚禮的保密防諜程度也做到滴水不漏，為了將這場終身大事辦得盡善盡美，向來對隱私極其注重的Taylor Swift展現「天后級」的驚人排場。兩人在7月2日先舉辦了一場僅約 100 人參與、溫馨低調的彩排晚宴，隨後於3日迎來估計高達 1000 名賓客的正式婚宴，現場甚至直接規劃了舞台音樂演出，規模直逼大型音樂祭。

圖為2026年7月3日，Taylor Swift和Travis Kelce在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園的大屏幕顯示「JUST&T MARRIED」字眼，吸引民眾把握機會自拍打卡。（Reuters）

為確保現場荷里活巨星與體壇名流的安全，主辦單位除了在會場搭起車道專用帳篷，更破天荒向紐約市政府申請許可，在7月2日至4日期間，對體育館周邊街道進行全面封路管制，由紐約警方大動作協助拉起防線。

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現場除了用數碼電子喜帖、附上專屬姓名浮水印，更要求近千名賓客簽署保密協議。

然而，嚴密的保安依據擋不住世紀婚禮的矚目焦點。根據美聯社的場外直擊，午後開始便有大批黑色保母車將賓客送抵現場，場外則有帳篷與遮蔽物重重包圍，動線極為隱密。

而賓客名單也是星光熠熠，包括：

樂壇巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）、卡蜜拉（Camila Cabello）、空靈天后艾麗高登（Ellie Goulding）、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），以及影星畢列谷巴（Bradley Cooper）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、曉格蘭特（Hugh Grant）等人都盛裝出席。



雖然細節保密，但根據紐約城市許可資料顯示，這場瘋狂的世紀派對預計會一路嗨到凌晨4點，更傳出格林美傳奇史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）與鄉村巨星添麥格羅（Tim McGraw）都將登台獻唱。

Taylor Swift曾在受訪時表示，她打算把「所有與自己說過話的人」都放進婚禮名單裡，

我覺得婚禮最讓人感到壓力的，就是當名額有限時，你必須去重新評估自己和每個人的關係。我絕對不要做這種事，那會很有趣。

如今她也言出必行，為荷里活的流行文化史，寫下高調卻浪漫的夢幻盛宴。

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