Taylor Swift婚禮阿當桑迪拿任證婚人 昔日閨密Blake Lively冇影
美國流行音樂天后Taylor Swift與美式足球巨星男友Travis Kelce，於當地時間7月3日正式在紐約著名地標——麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行了一場轟動全球的奢華婚禮。
雖然這對巨星新人作風低調，並未邀請傳媒入場採訪，但場外早已被大批傳媒及戴著標誌性「友誼手鏈」、高舉應援橫額的忠實粉絲Swifties擠得水洩不通，全城全天候貼身守候，為天后送上最真摯的結婚祝福。
阿當桑迪拿任證婚人 好姊妹唯獨「她」帶手機
這場世紀大婚的賓客名單堪稱「好萊塢頒獎禮」級數，各大名流紅星雲集，超模Gigi Hadid與男友畢列谷巴（Bradley Cooper）、Selena Gomez、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、Ed Sheeran、the Haim sisters、Ellie Goulding、Benson Boone、曉格蘭特（Hugh Grant）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Jimmy Fallon、基斯洛克（Chris Rock）、美式足球名將Tom Brady及時裝設計師Tommy Hilfiger等等。
為了高度保密，現場實施嚴格的手機禁令，據傳Selena Gomez是全場唯一獲准攜帶手機進場的嘉賓。盛傳與Taylor斷交已久的舊閨密超模Karlie Kloss聯同丈夫Joshua Kushner驚喜現身；相反，另一位傳聞反目的好姊妹碧琪麗芙莉（Blake Lively）則未有現身。
婚禮上最令人意外的，是影星阿當桑迪拿（Adam Sandler）竟然現身擔任「證婚人」！據悉雙方私交甚篤，阿當曾公開表示全家都是Taylor的瘋狂粉絲，他更在即將上映的電影《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2）中，特別為Travis寫了一個角色邀請其客串。兩人自此稱兄道弟，阿當更大讚Travis是個充滿幽默感的真君子。
Taylor婚禮花費1.5億港元 紐約天空驚現神蹟彩虹
隨著婚禮在凌晨落下帷幕，紐約這座城市也用最高規格的方式向這位「流行女皇」致敬。晚宴過後，MSG外牆的大型電子屏幕在全城瞩目下打出巨型紫色字樣：「JUST&T MARRIED！」（結合了兩人名字首字母 T&T），現場外牆亦同步亮起 Taylor 最愛的標誌性紫色燈光。與此同時，紐約另一超級地標帝國大廈（Empire State Building）亦在社交平台高調宣布，當晚特別為Taylor亮起象徵「Something Blue（婚禮傳統：一點藍）」的藍色燈光，全城同慶！
最浪漫的是，據現場守候的媒體與粉絲透露，在Taylor婚禮正式結束後的第13分鐘（13亦是Taylor的幸運數字），紐約的天空竟然奇蹟般地出現了一道美麗的彩虹！如此唯美又充滿巧合的自然天象，彷彿連老天爺都在為這對世紀新人的未來生活獻上最美滿的祝福。