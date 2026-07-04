Taylor Swift婚禮阿當桑迪拿任證婚人　昔日閨密Blake Lively冇影

美國流行音樂天后Taylor Swift與美式足球巨星男友Travis Kelce，於當地時間7月3日正式在紐約著名地標——麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行了一場轟動全球的奢華婚禮。

Taylor Swift與Travis Kelce紐約完婚！（GettyImages）

雖然這對巨星新人作風低調，並未邀請傳媒入場採訪，但場外早已被大批傳媒及戴著標誌性「友誼手鏈」、高舉應援橫額的忠實粉絲Swifties擠得水洩不通，全城全天候貼身守候，為天后送上最真摯的結婚祝福。

大批Taylor粉絲在麥迪遜廣場花園外圍守候，送上祝福。（美聯社）

阿當桑迪拿任證婚人 好姊妹唯獨「她」帶手機

這場世紀大婚的賓客名單堪稱「好萊塢頒獎禮」級數，各大名流紅星雲集，超模Gigi Hadid與男友畢列谷巴（Bradley Cooper）、Selena Gomez、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、Ed Sheeran、the Haim sisters、Ellie Goulding、Benson Boone、曉格蘭特（Hugh Grant）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Jimmy Fallon、基斯洛克（Chris Rock）、美式足球名將Tom Brady及時裝設計師Tommy Hilfiger等等。

古巴裔美國流行樂壇天后Camila Cabello。（GettyImages）

英國頂級荷里活巨星 曉格蘭特（Hugh Grant），身穿經典黑西裝與蝴蝶結（Black Tie）大方步入會場以及其妻子 Anna Elisabet Eberstein。（GettyImages）

為了高度保密，現場實施嚴格的手機禁令，據傳Selena Gomez是全場唯一獲准攜帶手機進場的嘉賓。盛傳與Taylor斷交已久的舊閨密超模Karlie Kloss聯同丈夫Joshua Kushner驚喜現身；相反，另一位傳聞反目的好姊妹碧琪麗芙莉（Blake Lively）則未有現身。

據傳Selena Gomez是全場唯一獲准攜帶手機進場的嘉賓。（IG@selenagomez）

昔日超模閨密Karlie Kloss攜夫現身Taylor Swift婚禮。（GettyImages）

碧琪麗芙莉（Blake Lively）並未現身Taylor Swift婚禮。（IG@blakelively）

婚禮上最令人意外的，是影星阿當桑迪拿（Adam Sandler）竟然現身擔任「證婚人」！據悉雙方私交甚篤，阿當曾公開表示全家都是Taylor的瘋狂粉絲，他更在即將上映的電影《球場古惑仔2》（Happy Gilmore 2）中，特別為Travis寫了一個角色邀請其客串。兩人自此稱兄道弟，阿當更大讚Travis是個充滿幽默感的真君子。

影星阿當桑迪拿擔任Taylor的「證婚人」。（Getty Images）

Taylor婚禮花費1.5億港元 紐約天空驚現神蹟彩虹

隨著婚禮在凌晨落下帷幕，紐約這座城市也用最高規格的方式向這位「流行女皇」致敬。晚宴過後，MSG外牆的大型電子屏幕在全城瞩目下打出巨型紫色字樣：「JUST&T MARRIED！」（結合了兩人名字首字母 T&T），現場外牆亦同步亮起 Taylor 最愛的標誌性紫色燈光。與此同時，紐約另一超級地標帝國大廈（Empire State Building）亦在社交平台高調宣布，當晚特別為Taylor亮起象徵「Something Blue（婚禮傳統：一點藍）」的藍色燈光，全城同慶！

圖為2026年7月3日，Taylor Swift和Travis Kelce在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園的大屏幕顯示「JUST&T MARRIED」字眼，吸引民眾把握機會自拍打卡。（Reuters）

最浪漫的是，據現場守候的媒體與粉絲透露，在Taylor婚禮正式結束後的第13分鐘（13亦是Taylor的幸運數字），紐約的天空竟然奇蹟般地出現了一道美麗的彩虹！如此唯美又充滿巧合的自然天象，彷彿連老天爺都在為這對世紀新人的未來生活獻上最美滿的祝福。