溫拿四虎內地合體再開唱　73歲譚詠麟清減現身鍾鎮濤保養極佳

樂壇傳奇組合溫拿樂隊（The Wynners）自70年代成軍以來，成員間「千載不變」的兄弟情一直被奉為娛樂圈神話。近日，「溫拿四虎」譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥）、彭健新及陳友罕有地在內地驚喜合體探班「春泥合唱團」，四人不僅與後輩熱情互動，更即興帶領全場大合唱神級金曲《朋友》，場面震撼又溫馨，而四位年過七旬的「老友記」最新狀態亦隨之曝光。

溫拿於2024年10月26日，在廣州體育館演出告別巡唱的最後一站。

73歲譚校長清減精靈 鍾鎮濤凍齡成型男指標

影片中，「四虎」雖然都已經步入七字頭，但全身上下依舊散發著巨星的活力與精神。73歲的譚詠麟身穿醒目的藍色恤衫，身形比起以往明顯清減了一圈，顯得格外精神爽利。在領唱《朋友》時更是中氣十足，歌聲依舊嘹亮。

溫拿四虎近日罕有合體。（小紅書影片截圖）

譚詠麟精神格外爽利。（小紅書影片截圖）

鍾鎮濤戴上招牌黑框眼鏡，一身時尚穿搭，保養得宜，完全不像是73歲的人，依然是那位型格爆棚的「凍齡B哥」。

鍾鎮濤衣著打扮相當時尚，完全看不出真實年齡。（小紅書影片截圖）

彭健新頂著一頭濃密得令人羨慕的頭髮，狀態大好，全程投入地隨著音樂節奏搖擺。

譚詠麟、彭建新、鍾鎮濤（小紅書影片截圖）

陳友作為鼓手，他一見到音樂即時「手癢」，興致勃勃地隨手拿起一個鼓箱現場拍打伴奏，為合唱增添完美節奏。

陳友「手癢癢」現場拍打伴奏。（小紅書影片截圖）

四人在合唱期間不時互視對笑、眼波流轉處盡是默契，數十年如一日的深厚交情不言而喻。

老友相聚，十分難得。（小紅書影片截圖）

消失的「第五虎」阿強去咗邊？

看到「四虎」合體，不少溫拿鐵粉在大呼感動的同時，引發了網民對另一位成員葉智強的掛念：「阿強（葉智強）去咗邊？」事實上，作為隊中最為低調的成員，低音結他手葉智強早已低調移民澳洲，過著神仙般的悠閒退休生活。

溫拿齊集為葉智強慶生。（譚詠麟微博）

譚校長曾幽默解構「溫拿五虎」的各奔東西日常：「B哥哥內地工作；陳友去美國探孫；阿強（葉智強）喺澳洲餵袋鼠；健仔同我香港飲茶。」一席話直接交代了五人散落各地的生活現狀。

葉智強一頭白髮，在溫拿成員中相當顯眼。（譚詠麟微博）

雖然阿強遠在澳洲，但只要兄弟有需要，他絕對隨時候命。就在3年前（2023年4月），為了慶祝彭健新的74歲生日，阿強就曾特意飛回香港，與其餘四虎以及陳百祥、黃杏秀等好友齊聚一堂，實現了近年極為罕見的「溫拿五虎」大團圓。