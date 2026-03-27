迪麗熱巴加持頸鏈身價翻倍飆升過億成交　名媛搶先試戴惹二手質疑

內地人氣女星迪麗熱巴日前以Dior全球品牌大使身份，出席於蘇州舉行的Dior高級珠寶晚宴。她當晚佩戴Dior 2026高級珠寶系列 Belle Dior「Soleil Céleste」日月星辰頸鏈，鑲嵌5.77克拉梨形黃鑽，官方售價約3,000萬人民幣（約3,400萬港元）造型貴氣非常。

迪麗熱巴造型貴氣十足。（微博@迪麗熱巴）

迪麗熱巴佩戴Dior當季重磅之作Belle系列「Soleil Céleste」日月星辰頸鏈。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

女神效應加持身價飆升三倍

近日有Dior VIC於社交平台上透露，該頸鏈的商業價值因迪麗熱巴的影響力而瘋漲，並表示：「可以說是價格3,000萬，熱巴同款價值1個億」，暗示該件作品已由3,000萬人民幣的身價飆升至1億元（約1.13億港元）成交，女神效應極為驚人。

有網民透露該頸鏈被人以1億人民幣（約1.13億港元）的價格競拍所得。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

頸鏈寓意守護與好運

除了驚人的身價，這條頸鏈更承載了品牌對迪麗熱巴的獨特寵愛。頸鏈耗時約2300小時手工精製，品牌官方將其定義為「護身符」。由於熱巴先前在杜拜轉機時曾引發安全憂慮，品牌此次安排專車接機，更配合頸鏈的守護寓意，被網民解讀為對其平安的深切祝福，充分彰顯迪麗熱巴在Dior心目中的地位。

頸鏈寓意守護與好運。（網上圖片）

名媛博主搶先試戴頸鏈引熱議

然而，網上隨即流傳該件全球唯一的珠寶在晚宴前已被其他貴賓試戴。一名時尚博主分享了自己試戴該頸鏈的照片，引發部分網民質疑迪麗熱巴佩戴的是否為「二手貨」。對此，該博主大方回應指出：「時間順序上是這樣，但這很正常，也不能說明什麼。世界上珍貴的，美妙的作品，對我們來說有機會接觸欣賞都是一種美好的體驗，並沒有高下之分。」以此平息輿論。

有網民稱自己早於迪麗熱巴佩戴該頸鏈。（網上圖片）