31歲歌手成「娛圈真正失蹤人口」圈中好友求救：請各界協助尋人

31歲台灣男歌手謝震廷因《超級星光大道》爆紅，2015年榮獲金曲新人獎，才華備受肯定，不過負面消息也不少，而歌手范揚景昨（21日）深夜突發文，請求各界協助尋找創作歌手謝震廷，直言「我們這邊很多人在找他」，引發外界關注。



謝震廷曾獲金曲獎 負面新聞不斷惹議論

范揚景深夜發文，透過平台向外界疾呼「請如果有遇到創作歌手謝震廷的人請立即聯繫我！」並表示「我們這邊很多人在找他，謝謝！」瞬間在網路上傳出多篇議論。

謝震廷（IG@elihsiehmusic）

謝震廷13歲就嶄露頭角，他在選秀節目《超級星光大道》進到8強，22歲時推出首張專輯《查理 Progress Reports》，一舉奪下第27屆金曲獎最佳新人獎。但他的成長過程有著許多煎熬以及壓力，19歲起就與抑鬱症共處，他也不諱言此事，多年來學習與情緒共處。

不過他這些年風波不斷，2016年時曾和前任分手後，曾說「分手後不想談感情」，卻火速結交新歡，讓女方懷疑感情根本有所重疊；在2021年時，他突在社群影射李友廷「小白臉裝傻充愣」、害別人輕生等，但10天後突然宣布和好，讓網友相當傻眼。

