老高與小茉停更爆離婚兼逃稅　7年合作夥伴現身闢謠　親揭2人近況

擁有百萬訂閱的知識型YouTube頻道「老高與小茉」，因近期停更及取消8週年直播，網絡上一度瘋傳兩人「離婚」、「逃稅被拘留」等荒唐謠言。



面對粉絲的高度擔憂，與老高合作長達7年、負責「5歲抬頭」周邊商品的夥伴陳捲毛，近日首度現身闢謠，直指網傳消息均為惡意捏造，強調兩人目前僅是單純在「休養與休息」，請大眾切勿聽信謠言。

老高與小茉。（YouTube@老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

停更引發連鎖揣測！老高、小茉離婚逃稅傳聞四起

自從老高11歲的愛犬「力氣」罹病後，頻道一度經歷超過3個月的停更期。儘管今年1月老高以「聲音呈現」回歸，並持續更新影片，但由於兩人久未公開露面，加上頻道迎來8週年紀念日卻宣布取消往年慣例的直播，種種跡象遭有心人士惡意解讀，散布兩人離婚、逃稅被拘留等不實流言。對此，老高本人過去曾發文澄清，強調傳聞純屬空穴來風，無奈惡意捏造的劇本仍在社交平台上持續發酵。

針對網絡上瘋傳的「離婚」、「查稅」說，合作夥伴陳捲毛日前接受「愛批人 IP MEN」訪問時，正式以第一視角揭露真相。

陳捲毛表示，自己當時發現網絡流言越傳越離譜，隨即聯繫老高告知此事，沒想到老高起初還一頭霧水，直到親眼看到傳聞才驚訝直呼：「真的有這些傳言耶！」陳捲毛轉述，老高本人對這些毀謗內容表現得相當淡定，認為「沒關係，這個我發個聲明就好」，並未受到過多干擾。陳捲毛也呼籲粉絲：

他們真的還在休息與休養，只是單純希望跟粉絲維持定期的交流，大家真的不用想太多。

關於取消8週年直播，老高先前解釋是因為「家裡出了狀況」，需要花時間處理與陪伴。對於經營頻道多年的老高夫婦而言，家人的健康與隱私始終是第一考量。陳捲毛的這番發言，無疑為擔憂已久的粉絲注入了一劑強心針。隨著闢謠聲明公開，影迷也紛紛在社交平台留言祝福，期待兩人處理完家中要務後，能以健康的狀態回歸，繼續為觀眾帶來更多精彩的知識分享。

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