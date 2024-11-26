女記者26年前離奇失蹤　父親尋人至今心酸發聲　一句話搞喊網民

日本三重縣伊勢市一名雜誌記者26年前突然離奇失蹤，警方認為她可能捲入某起事件中，直到今天都沒有放棄調查。24日是她失蹤滿26年的日子，警方及她的父母舉行記者會，希望民眾能夠踴躍提供線索。



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據日本放送協會（NHK）報導，當時才24歲的辻出紀子在伊勢市的一間出版公司擔任雜誌記者，1998年11月24日晚上11點左右，她下班後卻突然失蹤，再也沒人聯絡上她。而她平時用來上下班的汽車在另一家公司的停車場被發現。

警方懷疑辻出是捲入了什麼事件之中，26年來已有4萬名人力進行調查此案，收到上百則線報，但仍舊都沒有任何進展。24日，辻出的父母和警方在內約30人聚集在伊勢市，他們在現場分發印有辻出照片的傳單和口罩，希望民眾能夠協助尋找辻出。

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辻出的父親辻出泰晴哀痛表示：

「26年過去了，我已經沒有體力，但我會繼續盡力，希望我的女兒能夠回家。」



辻出泰晴在女兒失蹤的這些年來不曾放棄過，他表示，只要做夢夢到女兒，他就會到夢中出現的地方去尋找。有次他夢到辻出紀子在一處山中小屋呼救，他和妻子便跑遍類似的地點，發瘋似地尋找女兒。

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甚至每年在辻出紀子失蹤的這一天，他們都會出面呼籲大眾提供線索。不幸的是，至今仍沒有任何發現。

日本女記者辻出紀子26年前離奇失蹤，圖為2023年辻出的雙親呼籲大眾提供線索時所攝。（NNN）

當時才24歲的辻出紀子在伊勢市的一間出版公司擔任雜誌記者，1998年11月24日晚上11點左右，她下班後卻突然失蹤。（X@unavailable_jp）

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