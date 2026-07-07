Taylor Swift大婚留遺憾　同日高中恩師離世　臨終前還在掛念婚事

美國流行天后Taylor Swift於7月3日與NFL球星Travis Kelce在紐約麥迪遜廣場花園完成終身大事，引來全球歌迷祝福。然而在婚禮當天，卻傳出令天后心碎的遺憾消息。



Taylor Swift的高中恩師、同時也曾擔任她貼身保鑣的柯克施瓦布（Kirk Schwabe），不幸因轉移性腎癌於同日病逝，享壽69歲。這段長達22年、從校園延伸到荷里活舞台的深厚情誼，也隨著他的離世再度曝光。

Taylor Swift婚禮當天，高中恩師Kirk Schwabe（左）病逝，享壽69歲。（Fb@Sarah Gordon）

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高中刑事司法老師變貼身保鑣！曾挺身保護遭嘲笑的少女Taylor Swift

柯克施瓦布原本是芝加哥的退休警察，隨後轉任田納西州亨德森維爾高中的刑事司法老師。Taylor Swift在2004年至2006年就讀該校期間正是他的學生。施瓦布生前接受外媒訪問時回憶，少女時期的Taylor Swift雖然總是默默站在教室後方，卻對班上狀況瞭若指掌。當時，剛起步追求音樂夢想的Taylor Swift曾遭遇部分同學嘲笑，其父親史考特（Scott Swift）為此向施瓦布求助，施瓦布隨即承諾會全力保護，並在當天順利解決校園衝突。

隨著Taylor Swift逐漸在歌壇爆紅，史考特正式邀請施瓦布辭去教職，轉任Taylor Swift的貼身保鑣。施瓦布陪伴她度過了事業最關鍵的起步階段，後續因Taylor Swift人氣爆發、保全壓力與日俱增，施瓦布基於對現場安全的高規格責任感而身心俱疲，最終主動建議Taylor Swift改聘專業大型保全團隊，但兩人自此仍維持著極為良好的互動關係。

電影角色藏致敬巧思！臨終前住安寧病房仍掛念Taylor Swift完婚

施瓦布的妻子珍與女兒莎拉在接受外媒《People》採訪時透露，施瓦布一直把Taylor Swift當成自己的女兒看待，即使多年未共事，仍持續關心她的發展。在婚禮前夕，施瓦布的癌症病情急速惡化並轉入安寧病房，但他生前最後一次受訪談及Taylor Swift的婚事時，依舊溫暖表示：

我相信Taylor的判斷，她知道什麼才是最適合自己的。

女兒莎拉也感性強調，父親總能讓身邊的人感受到被重視與被保護。

事實上，兩人的深厚交情在荷里活早已不是秘密。根據《PageSix》指出，Taylor Swift在2010年首度跨界主演的浪漫喜劇電影《情人節快樂》中，片中一位學校老師角色的名字「Mr.Schwabe」，就是Taylor Swift特別向導演提議、用來向這位恩師致敬的彩蛋。如今施瓦布在Taylor Swift完婚當天遺憾謝幕，令不少得知此事的資深西洋樂迷感到萬分唏噓。

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