金特務｜反派「南室長」李東河殘忍拔牙爆紅　冷血演技嚇怕嬌妻

由蘇志燮、朱相昱等人主演的SBS金土連續劇《金特務：本色回歸》，憑藉著緊湊刺激的劇情與強烈的動作戲碼引發觀劇熱潮。



根據韓國Nelson Korea調查，最新第4集的的全國收視率已強勢突破21.6%，成功躋身SBS歷代金土劇收視率第三名的寶座。除了主角備受矚目，劇中表現亮眼的配角群也成為觀眾討論的焦點，其中飾演反派心腹的演員李東河更是憑藉驚悚演技一戰成名！

李東河（51K官網）

殘酷的撲克臉「影子」！李東河冷血演技讓觀眾「背脊發涼」

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在劇中，李東河飾演「駐學建設」代表朱江燦（朱相昱 飾）的秘書室長「南室長」。南室長是一個不論是非對錯，只盲目服從命令的忠誠角色。他話語不多、神情冷漠，僅憑藉著冰冷的眼神與低沉的嗓音就足以壓制對手。

在第4集中，過去不服從朱江燦的「金牙」（趙福來 飾）再度大搖大擺地上門，卻隨即被南室長用無情的眼神瞬間壓制。劇中更揭露了一段驚人過去：南室長曾因金牙不服從命令，便殘忍地將他口中的牙齒「全部拔光」。這種在任何情況下都毫無表情起伏、手段卻極其殘暴的撲克臉設定，在李東河深厚的演技內功詮釋下更加令人毛骨悚然。

網友紛紛驚呼：

「南室長講話時真的讓人起雞皮疙瘩」

「低沉的語調更恐怖」

「沒想到拔光金牙的人竟然是南室長，太衝擊了！」



戲外甜出汁！老婆Girl's Day素珍高調放閃：我老公好可怕

李東河與老婆素珍（Instagram@ssozi_sojin）

更多李東河老婆素珍的相片：

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相較於劇中的冷酷殘忍，現實生活中的李東河則洋溢著幸福粉紅泡泡。身為女團「Girl's Day」出身演員素珍的丈夫，李東河在劇中的惡人表現也引來了老婆的熱烈應援。

素珍與李東河於2023年11月經年累月的信任與交往後步入禮堂。在《金特務：本色回歸》首播當日，素珍便在個人社群平台上曬出老公登場的電視畫面截圖，並甜喊：「從第一集開始就太有趣了！我們Yobo（老公）在《金特務：本色回歸》裡出現了，是南室長。好可怕喔，明天還要繼續看！」

而在最新一集播出時，素珍也再度上傳「今天也是金特務」的限時動態，持續為老公賣力宣傳。夫妻倆結婚兩年依舊甜蜜蜜的互動，與劇中冷血的「南室長」形成極大反差，也讓不少觀眾笑稱：

南室長戲外根本是寵妻魔王吧！

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