陸劇女神「粉絲面前下跪」衝上熱搜　本人親解真實原因　內藏洋蔥

26歲大陸演員盧昱曉因演出《雲之羽》、《入青雲》暴紅，近期，她與陳星旭合作主演《軋戲》再次受到矚目，更因與粉絲「下跪合照」登上微博熱搜，對此，盧昱曉也做出回應。



盧昱曉自出道以來，人氣不斷上升，除了演技受到肯定外，她曾前往英國里茲大學主修服裝設計，成為粉絲口中的「高材生」與「時尚學霸」，盧昱曉與陳星旭共同主演的《軋戲》開播，劇集熱度持續攀升。

盧昱曉（微博@盧昱曉）

她因在影迷聚集的開鏡、殺青現場，主動蹲下與粉絲「下跪合照」，這舉動被粉絲廣為流傳。有鐵粉在網絡上留言：

當我跪下追星的時候，一抬頭發現盧昱曉也跪下了。

盧昱曉日前受訪談及此事，坦言每次見到粉絲都很感動，因為他們來自各地。她說：

每次見到他們我都感觸很深，因為他們是從各個地方來的，所以我會盡量去記住他們的臉，甚至還會見證一些女孩們的成長。

盧昱曉強調：

每次粉絲跟我的角色說你好跟再見，我覺得這是一種儀式感，這種儀式感可以記很久。

