陸劇女神「粉絲面前下跪」衝上熱搜　本人親解真實原因　內藏洋蔥

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

26歲大陸演員盧昱曉因演出《雲之羽》、《入青雲》暴紅，近期，她與陳星旭合作主演《軋戲》再次受到矚目，更因與粉絲「下跪合照」登上微博熱搜，對此，盧昱曉也做出回應。

盧昱曉自出道以來，人氣不斷上升，除了演技受到肯定外，她曾前往英國里茲大學主修服裝設計，成為粉絲口中的「高材生」與「時尚學霸」，盧昱曉與陳星旭共同主演的《軋戲》開播，劇集熱度持續攀升。

盧昱曉（微博@盧昱曉）

點擊圖輯查看盧昱曉回應「下跪合照」與更多她的相片：

+17
軋戲劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介內地影壇女神病逝　生前抗5種癌33年　「容嬤嬤」送行哭喊難接受

她因在影迷聚集的開鏡、殺青現場，主動蹲下與粉絲「下跪合照」，這舉動被粉絲廣為流傳。有鐵粉在網絡上留言：

當我跪下追星的時候，一抬頭發現盧昱曉也跪下了。

盧昱曉日前受訪談及此事，坦言每次見到粉絲都很感動，因為他們來自各地。她說：

每次見到他們我都感觸很深，因為他們是從各個地方來的，所以我會盡量去記住他們的臉，甚至還會見證一些女孩們的成長。

盧昱曉強調：

每次粉絲跟我的角色說你好跟再見，我覺得這是一種儀式感，這種儀式感可以記很久。

延伸閱讀：吳磊被女網友爆「床照」　爆料者叫價上萬元一張　本人親發聲回應

+13
瓊瑤劇男星被指曾瞞婚偷食　拿老婆香水送小三　工作室發聲明回應內娛狗仔罕爆男男緋聞　《難哄》男星與前男團偶像門口摸腋下擁抱頂流男神疑秘戀19歲女星　自嘲單身狗圖闢謠　女方打臉：在一起過「第一深情男神」遭毀滅性爆料　被指搞大女網友個肚後拒付撫養費

延伸閱讀：

18禁新片上架半小時遭禁播　薔薔：超級灰色地帶

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

內地藝人動向
美女
女神
TVBS新聞網