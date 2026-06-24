向太受訪直言「年輕人根本沒資格社恐」　爆梁朝偉其實以前很開朗

向來有話直說的「向太」陳嵐近日受邀錄製騰訊新聞訪談節目《媽媽是門課》，談到現代年輕人動不動就自稱有「社交恐懼症（社恐）」、抗拒與人互動的現象，再度展現其大刀闊斧的犀利作風。



她不僅在節目中公開放話「年輕人根本沒資格社恐」，問及影帝梁朝偉是否社恐？她坦言偉仔以前其實很開朗，認為他現在被外界套上「社恐」標籤，實際只他多數時間想要獨處不想被打擾罷了。

向太（左）接受訪問談年輕人社恐問題，爆梁朝偉以前很開朗。（微博圖片）

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曝梁朝偉年輕很開朗！向太：社恐是他的擋箭牌

節目中，主持人問及如何看待年輕人天天把「社恐」、「I人」掛在嘴邊？向太一聽便眉頭一皺，開門見山地表示：

我覺得年輕人沒有資格（社恐）。你想讓你的人生走到另外一個階段、到有錢的階段，年輕人你沒有資格社恐。

她強調，出來混、出來工作本來就都需要社交。

此時，主持人提到：「梁朝偉就很社恐啊？」 向太隨即反駁，表示那也是他到了現在這個地位，才有本錢這麼做。她直言：

他是現在有資格說社恐了。他的社恐呢，等於是演變成一個擋箭牌——「我社恐，你別來騷擾我、沒工作不要騷擾我，我自己獨處。」

而主持人進一步追問偉仔年輕時難道也是個內向的「I人」嗎？向太笑著搖頭：「沒有，那時候沒有，那時候他很開朗。」 她坦言梁朝偉是到了現在，才變得好像很容易被嚇到、突然有陌生人來訪就會很不自在。

怒批逃避現實！向太警告：工作會被AI取代

向太在節目中直言：「你不想積極向上，你只想靠著打份工、過日子，你的工作都會沒有！現在你看AI，很容易取代你啊。」 顯然認為社交能力是人類難以被取代的優勢，一味躲在舒適圈裡逃避溝通，最後只會自斷生路。

她這番「年輕人沒資格社恐」的直率發言，網友對此各表看法，支持向太的網友覺得她「話糙理不糙」：「社交確實是謀生必修課」 也有網友點出癥結點「不是社恐，而是不想做無謂的社交」。而對於影帝梁朝偉被提及，不少網友表示，「I人」、「社恐」只是外界給梁朝偉的標籤，其實看他為以前的影片，明明很活潑。

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