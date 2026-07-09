「樂壇姐妹花」森森斑斑近照曝光　妹妹舊愛因癌病輕生、前夫猝逝

曾風靡香港樂壇與電視圈的「姊妹花鼻祖」森森（黎小斌，75歲）與斑斑（黎小雯，73歲），日前在暌違接近一年後，罕有地在社交平台更新近況並一連分享了兩段影片，隨即掀起大批網民的集體回憶。流出的照片中，這對昔日《歡樂今宵》的開國功臣正身處餐廳慶祝森森的75歲生日，留著長髮的森森身穿花卉黑色外衣、手持花束，而短髮的斑斑則穿上蝴蝶紋上衣對鏡頭大方「畀心」。兩姊妹雖然都已年過70且當上祖母，但鏡頭前依然面帶笑容、精神奕奕，皮膚與狀態皆保養得極好，逆齡美貌令網民驚歎不已。

近日森森斑斑在社交網激罕更新近況，一連分享兩條影片。（FB@森森 & 斑斑）

森森苦戀鄭少秋遭母斬情絲 前夫曾以手槍嚇子留陰影

回顧兩姊妹的演藝與感情生涯，可謂充滿傳奇色彩。姐姐森森於1967年奪得「香港歌后」榮譽後加入TVB，年輕時美貌出眾的她裙下之臣無數，曾與鄭少秋朝夕相對擦出愛火。可惜這段戀情遭到森森媽媽強烈反對，最終遺憾分手。其後，森森在美國洛杉磯登台時與舊情人李小龍胞弟李振輝愛火重燃，兩人於1977年共諧連理並誕下兒子李嘉豪，無奈婚姻僅維持了6年便離婚收場。

李振輝事後曾在節目中自責不是個好爸爸，透露當年為了管教反叛的兒子，竟採取軍訓式教育，甚至曾在美國掏出沒有子彈的手槍指嚇兒子希望他聽話，結果導致兒子留下極大心理陰影。經歷情海翻波後，森森於1992年覓得真愛，嫁給澳門商人王宗德，婚後移居澳門並逐漸淡出娛樂圈，安享幸福晚年。

森森與兒子李嘉豪近照。（FB@森森 & 斑斑）

妹妹斑斑命途更坎坷：舊愛癌病輕生、前夫猝逝

相較於姐姐，妹妹斑斑的情路更顯得波折重重、令人唏噓。1992年，斑斑當時的男友羅石青因不忍受癌症折磨，最終選擇了輕生結束生命，這對斑斑造成了毀滅性的打擊。幾年後她好不容易重新振作，與武打明星惠天賜結婚並誕下一子，可惜婚姻僅維持了5年便宣告破裂。更不幸的是，前夫惠天賜於2012年在北京寓所內猝死，令兒子痛失父親、傷心欲絕。面對生命中兩個重要男人的先後離世，斑斑展現出驚人的堅毅與韌性。她從未想過要倚靠男人，多年來咬緊牙關獨力撫養兒子成人，甘願當個自強不息的單親媽媽。