碧咸家變未有好轉　公公80大壽Brooklyn唔見人只出Post祝賀被鬧爆

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家早前陷入前所未有的家變危機，大仔Brooklyn今年初無預警發布長達6頁聲明，宣布與父母關係正式決裂，甚至洗去身上的紋身以示切割。面對兒子的嚴重指控，碧咸愛妻Victoria早前作客網台節目時罕有開腔反擊，不過一家關係還未好轉。

「萬人迷」碧咸一家早前陷入前所未有的家變危機。（IG圖片）

Brooklyn與家人割席後一直沒有出席任何家庭聚會。（IG圖片）

Brooklyn今年初無預警發布長達6頁聲明，宣布與父母關係正式決裂，甚至洗去身上的紋身以示切割。（IG圖片）

公公80大壽Brookyln出Post祝賀

碧咸外父、即Victoria父親Anthony日前80歲大壽，碧咸為外父於英國設宴慶祝，全家總動員齊齊慶祝。除了碧咸夫婦之外，3名子女Romeo、Cruz及Harper均盛裝出席，而兩個兒子均帶同女友赴會。雖然Brooklyn夫婦沒有現身家庭聚會，但他在社交平台分享了與公公的合照祝賀，並留言表示：「80歲生日快樂外公，我太愛你。」

碧咸外父、即Victoria父親Anthony日前80歲大壽。（IG圖片）

碧咸為外父於英國設宴慶祝，全家總動員齊齊慶祝。（IG圖片）

碧咸與外父。（IG圖片）

Victoria事後再IG分享了生日晚宴的溫馨照片。（IG圖片）

Harper愈大愈靚。（IG圖片）

Brooklyn再惹網民批評

本月初碧咸51歲生日時，Brooklyn不但沒有祝賀父親生日快樂，如今卻留言為外公賀壽，批評他做法可以對父親碧咸不尊重：「如果斷絕了聯繫，為什麼還要保留姓氏？」、「希望你的兒子也這樣對待你！那時你就會明白那種感覺了。」、「他沒去參加公公的八十歲生日，這件事本身就說明了許多問題。」、「整天都粘着老婆 他是否沒有朋友？」、「新版梅根與哈里」、「你是一個笑話」。